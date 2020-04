Policlinico Bari, stencil sull'asfalto per il distanziamento sociale

Il Policlinico di Bari sta realizzando stencil sull'asfalto «per contrassegnare le aree di attesa con la giusta distanza da mantenere per l’accesso al centro prelievi, al bar interno, presto anche al pronto soccorso oculistico e altre aree». L’ospedale barese sta raccontando su Instagram, attraverso fotografie e didascalie, come sta organizzando il distanziamento sociale, «come forma di prevenzione alla diffusione del coronavirus» che «accompagnerà - spiega - i nostri comportamenti nei prossimi mesi e dovremo essere più attenti anche nell’attesa in fila del nostro turno per l’accesso a luoghi e servizi pubblici».

«Al posto dei nastri bianchi e rossi - aggiunge - si è preferito realizzare stencil», circonferenze di colore azzurro dipinte sull'asfalto con al centro l’immagine di due piedi e la scritta «attendi qui» che consentiranno agli utenti di tenersi alla giusta distanza mentre attendono in entrare in un padiglione o al bar.