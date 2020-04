Bari, quarantena esplosiva nel degrado a Madonnella

BARI - La coabitazione forzata, la lunga clausura, gli animi esacerbati. Se a questo si aggiunge il degrado si capisce che la bomba sociale è pronta ad esplodere. Siamo nel cuore del quartiere Madonnella. In una palazzina dn via fratelli De Vincentiis angolo via Francesco Maria Parisi, un’impalcatura abbandonata da circa quattro anni tiene sotto sequestro i condòmini. Inferociti più che mai.

Spiega una delle residenti del primo piano: «Questa battaglia è lunga, la stiamo combattendo da quasi quattro anni. La palazzina è coperta, dalla parte interna che circoscrive il cortile, da una impalcatura che è stata montata per effettuare lavori di manutenzione. I problemi sono iniziati quando, per motivi ancora a noi oscuri, la ditta appaltatrice ha stoppato i lavori e tutta l’area è stata sequestrata». Da quel momento, l’impalcatura è stata praticamente dimenticata e lasciata esattamente nella stessa posizione in cui era stata montata nel 2017. Con il passare degli anni - spiega ancora la signora Anna - «l’impalcatura è diventata un ricettacolo di rifiuti, insetti e topi. Per non parlare della polvere perenne che dalle transenen entra direttamente nelle abitazioni. L’altra sera i miei bambini, mentre cantavano alla finestra, l’unica presa d’aria della casa, che affaccia proprio in mezzo ad una delle lastre in acciaio dell’impalcatura, hanno visto i topi e si sono messi ad urlare».

La presenza dei topi viene segnalata non solo dai condòmini ma anche da altri abitanti di questo piccolo pezzo di Madonnella.

La bomba ecologica di via fratelli De Vincentiis sta diventando sempre più pericolosa da un punto di vista igienico. E la forzata clausura imposta dalla pandemia in atto, non ha potuto che far divampare un problema mai risolto.

«Per non parlare della paura dei ladri - aggiunge uno dei condòmini - arrampicarsi e entrare in una delle case è un gioco da ragazzi, abbiamo paura che qualcuno possa entrare anche spinto dalla nuova emergenza economica che si sta abbattendo su molte persone in difficoltà».

Ieri sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale ed i carabinieri per calmare gli animi dei residenti scesi in strada a protestare perché la quarantena non è facile, ma farla in queste condizioni non è possibile.