Mascherine regalate da ex puglile ai baresi

Bari gli ha voluto bene. E Goran non lo ha dimenticato. Se fossero sufficienti i guantoni, li avrebbe certamente indossati ancora una volta per prendere a pugni un avversario invisibile. Purtroppo, non si può. E così, ha pensato di regalare 500 mascherine a una città che gli ha offerto una opportunità di riscatto. Da Monaco di Baviera, vuole dare il suo contributo per aiutare chi deve difendersi su un ring così impegnativo. C’è il Covid 19 da mettere nell’angolo.

L’ex pugile montegrino Goran Gojic, ex campione di Germania nella categoria pesi massimi, oggi 42enne, ha contattato nei giorni scorsi il suo avvocato barese, Luciano Marchianò. «Vorrei tanto donare delle mascherine che possano essere utili ai baresi», gli ha detto. Detto, fatto. Una parte dei dispositivi di protezione sono già arrivati e poi distribuiti a una congregazione di religiose. Un’altra, arriverà in settimana. «Ringrazio Goran - dice l’avvocato Marchianò -. Metterò a disposizione le mascherine che arriveranno dalla Germania grazie alla sua generosità. Prenderò contatti con il Welfare del Comune e il Sindaco per sapere chi ne ha più bisogno».

La Gazzetta, ormai qualche anno fa, aveva raccontato la storia del pugile detenuto in carcere a Bari dove stava scontando parte di una pena definitiva a quattro anni di reclusione. Qui, dietro le sbarre, avevamo anche avuto un incontro con Goran. Il desiderio del Gigante buono? Tornare sul ring. Ci riuscì anche grazie al Tribunale di Sorveglianza che, accogliendo con un provvedimento pilota l’istanza dell’avvocato Marchianò, gli aveva concesso il permesso di allenarsi e di scontare fuori dal carcere l’ultima fase della pena. Prima domiciliari con il via libera ad allenarsi in palestra. Poi, servizi sociali. Lasciata la cella, Goran aveva indossato nuovamente i guantoni e, sotto la guida attenta del maestro Luciano Navarra, campione italiano nei Superleggeri nel 1980, aveva lavorato duro in vista del suo obiettivo: archiviare gli errori del passato e tornare a combattere. La «nobile arte» come ricetta per la rinascita dell’uomo e dello sportivo. Goran tornò sul ring in un incontro ufficiale a Berlino, avendo sempre Bari nel cuore. Negli ultimi mesi baresi, aveva vissuto a Santo Spirito («mi ricorda tanto il mio Montenegro», raccontava). Qui era stato «adottato» dalla comunità che vive sul mare. Correva davanti al porticciolo e i pescatori del molo lo fermavano per regalargli il pesce. Dal maestro Navarra all’avvocato Marchianò; dalla polizia penitenziaria al direttore del carcere; dagli psicologi dell’istituto al Tribunale di Sorveglianza, al padrone di casa, diventato suo amico, Goran ringraziò tutti nei suoi saluti.

Da allora sono passati quasi dieci anni. E Goran, che vive in Germania con la sua famiglia, non ha abbandonato il suo sport: a Monaco allena giovani promesse della boxe e organizza incontri. Ha donato mascherine nella città in cui vive, ma da lì non ha dimenticato la «sua» Bari. In attesa che il virus invisibile venga messo finalmente ko, ha donato 500 mascherine, il suo modo per dire «Grazie ancora Bari, non ti ho dimenticato».