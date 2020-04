Il dj in versione «patriottica» incanta i passanti a Gioia

GIOIA DEL COLLE - Da De Gregori a Mameli. Da «Viva l’Italia» all’Inno nazionale passando per Rino Gaetano e naturalmente «Bella Ciao». Una mezz’ora di musica partigiana, ma anche piena di canzoni per bambini con uno sguardo all’estate. Qui periferia di Gioia del Colle e precisamente il quartiere residenziale di via Acquaviva, alle spalle del multisala.

Nel giorno della Festa della Liberazione, l’«Italia che resiste», come canta De Gregori, si è radunata sui balconi per un improvvisato dj set-omaggio al 25 aprile. L’idea è venuta a uno dei residenti dell’area condominiale di via De Curtis, civici 4 e 6. Vincenzo Donvito, in arte Gegè, è uno dei dj storici della città e ha chiamato a raccolta tutti i condomini (circa 30 famiglie) che prima di mezzogiorno hanno fatto festa ciascuno dal proprio terrazzo.

La mezz’ora di musica però ha superato i confini del condominio coinvolgendo anche i palazzi vicini e i passanti, tutti rigorosamente a distanza, che si sono lasciati coinvolgere dal momento di festa, cantando e applaudendo. «Ho lanciato l’idea qualche giorno fa - dice Gegè - e subito tutti si sono mostrati d’accordo. Del resto non è la prima volta perché lo avevamo già fatto all’inizio del lockdown». Un modo per esorcizzare la quarantena ma anche per festeggiare l’Italia nel ricordo dei partigiani e con l’auspicio che il cielo possa essere sempre più luminoso. L’iniziativa è stata ripetuta subito dopo in altre zone di Gioia, come via Putignano, dal dj di Radionorba Piero Romanazzi.