Bari, assediate in casa dal Coronavirus le coppie e le famiglie «scoppiano»

BARI - Si fa presto a dire «separati in casa». La convivenza forzata a causa del Coronavirus non può che amplificare tensioni già esistenti, specie se la coppia è già in crisi. «Un conto è convivere con chi è spesso fuori fuori per lavoro, altro è stare 24 ore su 24 fianco a fianco perché magari entrambi i coniugi hanno cessato l’attività lavorativa, gestendola nei casi più fortunati con lo smartworking», premette l’avvocato Cinzia Petitti, direttore della rivista online “Diritto &Famiglia” - e non c’è dubbio che il momento di difficoltà economica aggravi convivenze forzate». Dovendo condividere gli stessi ambienti, difetti e incompatibilità diventano spesso insormontabili. Se un rapporto già scricchiolava, insomma, rischia di crollare tra le mura domestiche. E anche chi viveva da separato in casa, non può più confidare nella circostanza di incrociarsi di rado, dovendo invece fare i conti con la dura realtà causata dalla quarantena.

«Sono tanti i casi di crisi matrimoniale e ognuno ha la sua specificità - aggiunge l’avvocato Petitti -. Com’è noto, anche l’attività giudiziaria procede a singhiozzo a causa dell’emergenza sanitaria, ma i Tribunali stanno assicurando le udienze presidenziali per garantire ai cittadini i provvedimenti provvisori, quali l’autorizzazione a vivere separati, l’assegnazione della casa coniugale, le decisioni sugli assegni di mantenimento».

Eppure, per qualcuno, l’esasperazione è dietro l’angolo. «La situazione è complicata anche per chi non ha ancora depositato ricorso per separazione ma si è già rivolto a un legale e le “trattative” sulle condizioni sono in corso», spiega il legale esperto in diritto di famiglia. E questo, sempre che non si cada in qualcosa di più grave che potrebbe sconfinare dal diritto di famiglia al diritto penale.

«È ancora più drammatica da affrontare la situazione del coniuge o del semplice convivente che può trovarsi di fronte a maltrattamenti psicologici o fisici, legati alla forzosa convivenza. In questi casi, che ci sono, occorre chiarire che la tutela giudiziaria non viene assolutamente meno. Chi vive in queste circostanze potrà attivare i procedimenti cautelari sia civili sia penali. La legislazione a tutela del coniuge maltrattato ovvero il cosiddetto “codice rosso”, procedimento che si attiva con la querela del coniuge maltrattato, è operativa ed il servizio offerto dai centri antiviolenza viene sempre assicurato».

Quali sono gli strumenti in concreto? «In ambito civilistico, è azionabile la normativa che prevede l’allontanamento del coniuge violento (i cosiddetti ordini di protezione, previsti dall’articolo 342 bis del codice civile). In questo caso, la richiesta di allontanamento del convivente violento, se è già in corso un procedimento di separazione e non si è celebrata l’udienza presidenziale, si potrà proporre in via cautelare nell’ambito di quel procedimento. Se, invece, il giudizio di separazione non è iniziato si potrà proporre il ricorso per l’allontanamento del coniuge violento in via autonoma. Va detto che queste norme si applicano anche in caso di semplice convivenza».

E siccome, al di là dell’amore ormai sfiorito, le conseguenze economiche di un rapporto finito hanno un peso decisivo, «insieme all’allontanamento il giudice potrà disporre anche misure economiche urgenti a sostegno del coniuge e della prole a carico del coniuge allontanato».

Insomma, Covid 19 o no, la giustizia, sia pure a ritmi ridotti, non viene certo contagiata. «Il coniuge maltrattante non può ritenersi immune confidando in un sistema giudiziario fermo per via della particolare contingenza storica. La sua speranza di rimanere impunito resterà vana. Queste procedure avranno sempre una corsia preferenziale e quindi troveranno adeguata tutela giudiziaria anche attraverso provvedimenti urgenti, cosiddetti “inaudita altera parte”».

Ma oltre l’intervento della giustizia, tra una storia finita e una convivenza che più difficile non si può, in tanti necessitano di un supporto psicologico.

«È fondamentale un aiuto di questo tipo, ben vengano tutte le iniziative per garantire un sostegno di questo tipo anche da remoto. L’apporto di un esperto molto spesso è decisivo».

«Ben vengano le iniziative per un sostegno psicologico pure da remoto», spiega l’avvocato Petitti (Diritto &Famiglia)