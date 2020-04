Si definiva un «apolide di sinistra». È morto a Roma Luciano Pellicani

Si definiva un «apolide di sinistra», da severo anticomunista si riconosceva nel liberalsocialismo e nel riformismo, ma amaramente riscontrava la fine della sua patria politica «uccisa da una sinergia di corruzione, nel Psi, e di teologia politica, quella del Pci e degli intellettuali organici»: è morto a Roma Luciano Pellicani, accademico nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 10 aprile 1939, ordinario di sociologia politica e antropologia culturale alla Luiss.

In gioventù era stato comunista (come il padre che abbandonò il Pci dopo il 1956), poi progressivamente si allontanò dalla sinistra che aveva la bussola nel comunismo reale (mentre per Pellicani i punti di riferimento erano Ortega y Gasset, Simone Weil, Raymond Aron, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori che ispirarono il saggio per Rubbettino “I difensori della libertà”). Con rigore sosteneva che «la macchina sterminatrice creata da Lenin non fu il prodotto di una cattiva lettura del marxismo, bensì l’applicazione burocratica dei suoi principi».

Negli anni settanta si avvicinò al Partito socialista, riconoscendo la lungimiranza della leadership di Bettino Craxi, a cui poi riservò anche critiche per non aver ostracizzato per tempo la «cleptocrazia» che ne decretò la fine. Del craxismo apprezzò soprattutto il coraggio - in anni in cui le idee marxiste erano egemoni nelle università e sui media - e la scelta di ancorare il Psi «alla democrazia liberale». Del resto in quel periodo storico, come ricordava Massimo Pini il garofano aveva accolto sotto le sue insegne le migliori leve del pensiero modernizzatore italiano, da Giuliano Amato a Luciano Cafagna, da Gennaro Acquaviva a Federico Coen e ad un giovanissimo Claudio Martelli.

Nel 1985 divenne direttore della rivista «Mondoperaio», che fu una ricca e raffinata palestra di idee per la politica nazionale, nonché di libertà (nel 1987 Pellicani contestò la linea antinucleare del Psi). Fu l’autore del saggio «Il Vangelo socialista», firmato da Craxi sull’Espresso (agosto 1978): recuperando la figura di Proudhon, segnava una netta cesura dalla sinistra comunista. Scriveva infatti che «da Russell a Carlo Rosselli a Cole ci perviene un unico stimolo che ci invita a non confondere il socialismo con il comunismo, la piena libertà estesa a tutti gli uomini con la cosiddetta libertà collettiva, il superamento storico del liberalismo con la sua distruzione».

Negli ultimi anni della sua vita, dopo aver collaborato con «Il Riformista», firmava articoli e saggi su «Il Foglio», mettendo in guardia dai rischi dell’islamismo per l’Occidente nichilista, pur senza mai approvare guerre sante contro l’Islam: «Come non temere che “l’invasione pacifica del proletariato esterno” potrebbe risultare un pericolo mortale per la nostra laicità». Si schierò per la riscoperta del decisionismo contro i giochi parlamentari operati da partiti senza storia, difendeva le conquiste del Welfare come cardine della civiltà europea e si riconobbe sempre nella lezione di Gaetano Salvemini sugli «alchimisti della rivoluzione»: «Se in questo mondo, pretendendo un paradiso impossibile, demoliamo il purgatorio, andremo a finire all’inferno».