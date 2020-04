Coronavirus, l’infermiere Vincenzo «Mazinga», da Terlizzi volontario a Milano

È rientrato in servizio come infermiere sulla trincea Covid di Milano, Vincenzo Chiapparino, 50 anni, di Terlizzi amante degli sport estremi, partito col primo nucleo di volontari per le Regioni del Nord in emergenza, giovedì scorso. Aveva lasciato un anno e mezzo fa il suo lavoro all’Asl di Bari, prima al pronto soccorso e poi al 118, per tentare la via della progettazione e commercializzazione di attrezzature sportive all’estero, in particolare «longboard surfskate», una disciplina simile allo skateboard, in Italia ancora poco praticata. Poi è arrivato il nemico invisibile e Vincenzo – Mazinga come lo ha soprannominato qualche amico su Facebook – ha deciso di usare coraggio e spericolatezza per affrontarlo.

Perché ha partecipato al bando per l’emergenza Coronavirus al Nord?

«Non potevo stare a guardare, ho un animo sensibile. Non è la prima volta che mi impegno con la Protezione civile, sono stato anche all’Aquila dopo il terremoto. Ho sentito il dovere di fare qualcosa, mentre il mondo era fermo: mi sono rimesso la divisa da infermiere con parecchia emozione. Per la mia esperienza in rianimazione sono stato assegnato al nuovo ospedale Fiera di Milano, quello costruito in 10 giorni. L’ho visitato, è incredibile, ma i moduli non sono ancora tutti pronti e in attesa che finiscano i collaudi sono in un’altra struttura sanitaria all’avanguardia, il Policlinico Maggiore, dietro al Duomo, in un reparto riconvertito in terapia intensiva».

Come è stato l’impatto con il Covid?

«Ero preparato al peggio e non mi perdo mai d’animo, ma devo dire che la situazione è veramente difficile e già nelle prime 24 ore ho assistito a più decessi. Non c’è neanche il tempo di dispiacersi che arrivano nuovi pazienti critici. Si cerca di salvarli, di svezzarli dai ventilatori, ma non si vede altro che paura, dolore e tristezza negli occhi dei malati».

Il momento più critico?

«Dal primo turno sono uscito provato. Già alla fine della vestizione di protezione con tuta, mascherina, visiera e il resto non riuscivo a respirare, si formava l’anidride carbonica e mi mancava il respiro, perdevo l’orientamento, non puoi toccarti. Dopo qualche ora mi sono adattato, anche perché non ho avuto più tempo di pensarci: urgenza dopo urgenza si perde la cognizione del tempo. Un turno equivale a dieci e torno stremato in albergo».

Come è stato accolto?

«Ero sull’aereo della Finanza con tutte le autorità ed il Ministro per gli Affari Regionali, siamo atterrati a Bologna, abbiamo avuto una accoglienza ufficiale. La parola eroi però non ci piace: ora tutti si accorgono del nostro lavoro, ma ho salvato tante vite in 25 anni di reparti d’emergenza. Ora ho dato la mia disponibilità a rimanere a Milano più dei 21 giorni previsti».