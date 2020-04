Acquaviva, parla il paziente lombardo guarito: «Io, salvato al Miulli da gente di gran cuore»

«Sto davvero benissimo, il morale è tornato alle stelle e adesso basta solo un po’ di riabilitazione e potrò tornare dai miei cari. E devo tutto... devo dire grazie a questo staff, magnifico, che ho trovato. Gente di cuore in tutto e per tutto». La voce di Geremia Berretta, il primo paziente Covid giunto in Puglia dalla Lombardia è rotta dall’emozione, ma è netta, pulita. Niente più tosse, febbre, spossatezza. Il suo corpo, con le cure amorevoli e professionali ricevute all’ospedale «F. Miulli», ha superato la malattia. Lo confermano anche i due tamponi: il 56enne è guarito.

Risponde alla telefonata de «La Gazzetta del Mezzogiorno» dal reparto dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti, dove finirà di ristabilirsi, perché – dice - ci tiene moltissimo a ringraziare pubblicamente quei medici e infermieri straordinari che gli hanno salvato la vita.

Quando arrivò, il 20 marzo scorso, era in condizioni critiche: aveva sia una insufficienza respiratoria severa sia una miocardite, un’infezione del miocardio. Quel trasferimento avvenne a bordo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, un aereo militare rumorosissimo.

Volò dalla devastata Bergamo fino a Bari imbracato e chiuso in una barella ad alto biocontenimento, ma il suo corpo era così provato che di quel viaggio non ha memoria. «Me lo sta raccontando lei, non me lo ricordo il trasporto. Ricordo che avevo dei disturbi da giorni, ero stanco, tanto. Poi è arrivata la febbre, picco massimo 38 e mezzo 39 e poi calava. All’inizio sembrava un’influenza. Ricordo quando sono stato ricoverato a Bergamo. Ero in carrozzina in attesa. Poi ho come un buco, non ricordo. A un certo punto mi sono svegliato, mi hanno lavato. Avrò dormito nel tragitto e mi sono ritrovato in sala di rianimazione (al Miulli; ndr) con tutta questa brava gente che mi stimolava a farmi coraggio, gente speciale». Fa una pausa. Si commuove. Poi il signor Berretta ricomincia: «A Bergamo mi aspettano la mia compagna e i miei familiari, mio figlio, le mie sorelle e una marea di nipoti. Sono tanti e li ho contattati tutti e mi fa tanto piacere che stanno bene».

Un messaggio che si sente di mandare ai lettori della «Gazzetta»? «Di riguardarsi, di stare in casa. Io sono uscito un attimo e mi sono preso questo virus senza accorgermene. State il più possibile in casa che è sempre meglio aspettare un attimo in più che rischiare la vita».