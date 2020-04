Bari, si presenta al comando di Polizia Locale e dona 200 mascherine: il gesto di un cittadino

Aumenta la corsa alla solidarietà anche dei semplici cittadini verso chi è impegnato sulle strade per l'emergenza in corso. Questa mattina un uomo si è presentato al Comando della Polizia Locale di Bari e ha voluto donare 200 mascherine per la protezione individuale. Lo stesso cittadino si era già distinto per alcune piccole donazioni alle associazioni di Volontariato. Un gesto molto apprezzato dagli agenti e da tutti, che dimostra ancora una volta il grande cuore dei baresi.