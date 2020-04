Bari, donate 3500 mascherine all'Oncologico. Laricchia a Emiliano: «Dpi davanti ai market»

BARI - L’Istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari ha ricevuto in dono 3.500 mascherine da alcune aziende pugliesi. Il gruppo Megamark ha donato 50 caschi con visiera protettiva, in uso nelle sale operatorie e nel triage, e 500 mascherine chirurgiche e gel disinfettante per le mani. Anche l’Alphapharma service ha consegnato 2 mila mascherine chirurgiche. Una donazione di altre mille mascherine, per metà di tipo chirurgico, per metà di tipo FFP2, sono in arrivo dal consolato italiano a Shangai. «Così come previsto dal piano ospedaliero coronavirus della Regione Puglia - spiega Antonio Delvino, direttore generale - l’istituto oncologico non ha in cura pazienti Covid-19 ma non per questo i dispositivi di protezione individuale sono meno essenziali, sia per la tutela dei pazienti sia per la sicurezza di medici e infermieri che, come è noto, sono fra le persone più a rischio contagio. Ringraziamo quindi tutte le aziende, piccole e grandi, gli enti locali e statali che stanno dimostrando l’attenzione, il rispetto e la vicinanza per il nostro lavoro, aiutandoci concretamente nell’approvvigionamento di questo materiale così difficile da reperire».

LA PROPOSTA DI ANTONELLA LARICCHIA (M5S) - La consigliera del M5S in consiglio regionale, Antonella Laricchia, ha inviato una lettera al presidente Michele Emiliano per proporre la distribuzione di guanti e mascherine davanti a supermercati e negozi di alimentari e il suggerimento di alcuni protocolli per «una spesa in sicurezza». «In Lombardia - spiega la pentastellata - gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di fornire guanti monouso ai clienti e chi esce dalla propria abitazione deve coprire naso e bocca con mascherine o sciarpe, mentre in Veneto non è possibile entrare nei negozi senza mascherine. Cosa che a breve avverrà anche in Toscana. Qui in Puglia in alcune attività commerciali sono state adottate misure più o meno restrittive, attraverso indicazioni agli ingressi per evitare assembramenti oppure l’imposizione di mascherine e guanti o ancora differenti modalità di spesa, in mancanza di una previsione precisa. Chiediamo disposizioni chiare anche alla Regione Puglia, per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli». Laricchia propone anche «un accordo con le associazioni di categoria e sindacali per consentire, ad esempio, di rendere disponibili per i clienti, all’ingresso e vicino ai box carrelli, i guanti che solitamente sono disponibili nei reparti di frutta e verdura oltre ad erogatori di gel disinfettante per le mani».