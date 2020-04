Noci, ex maestra diventa cantastorie sui social: la quarantena passa in fretta

Noci - C’era una volta... La favola arriva da Noci, dove una nonna di 75 anni, ex insegnante ed ex sindaco, costretta a casa da un brutto virus che continua a infestare il mondo, ha pensato di vincere la solitudine e l’isolamento raccontando storie, avventure e poesie attraverso Facebook. La protagonista si chiama Giulia Basile, professoressa di lettere in pensione, mamma di tre maschi e nonna di tre nipoti.

Vedova, vive sola da tanti anni e in tempi di Covid-19 riempie le sue giornate raccontando dal profilo personale di Fb la sua quarantena, attraverso letture in versi, specialmente in dialetto, favole davanti al camino con il sottofondo della chitarra, poesie. Qualche anno fa pubblicò un libro di fiabe, di cui molte ispirate dal più grande dei suoi nipotini. Prima ancora era arrivata in libreria con la poesia. «Che è il salvagente della mia anima», dice.

Oggi c’è Facebook a mantenerla in contatto con il mondo «Non faccio certo parte della generazione digitale – ammette – provengo infatti da quella del ditale, quella delle nonne che ci insegnavano l’arte del ricamo, ma ho pensato che la mia età non poteva farmi rinunciare alla possibilità di fare dei social uno strumento di comunicazione del mondo e mi auguro che i miei video possano essere utili in questi giorni di paura». Ha iniziato a insegnare giovanissima, a 26 anni, pochi giorni prima di discutere la tesi di laurea aveva avuto già una supplenza, poi la prima cattedra a San Buono, qualche migliaio di anime a 30 km da Vasto, dove, ricorda con emozione «una volta scese così tanta neve che da un elicottero buttarono giù i sacchi di patate nella piazza del paese».

Poi il ritorno in Puglia fino a Noci. Ha smesso di insegnare nel 2000. Fu eletta sindaco e «per fare le cose al meglio» rinunciò all’insegnamento. Ma dal 2003 è iniziata quella che lei definisce un’ondata irripetibile di dolore. Non ha concluso il suo mandato elettorale perché 19 consiglieri, tutti uomini, depositarono le firme contro di lei, cinque minuti prima che l’ufficio protocollo del Comune chiudesse, di venerdì santo. Tre mesi dopo morì suo padre e qualche tempo dopo suo marito, docente di educazione fisica, per un infarto. Nel 2009 è stata lei a soffrire per un tumore al Colon: «Era in fase avanzata, mi avevano dato il 50% delle possibilità, ma sono passati 11 anni e sono ancora qua».

Anche per questo la prof.ssa Basile osserva alla lettere le prescrizioni del Governo, pressata dalle raccomandazioni dei suoi figli. E’ uscita solo una volta per andare in farmacia e un’altra per sensibilizzare alla raccolta sangue, essendo lei presidente dell’Avis di Noci che ha contribuito a portare a Noci insieme all’associazione DARF (Donne associate nel rinnovamento femminile). Trascorre le giornate tra cucina e faccende domestiche. In fondo meglio così, che essere sindaco in questo momento: «Ci ho pensato – dice – e per questo do tutto il mio sostegno al sindaco di Noci e a tutti quelli d’Italia».

In programma per i prossimi giorni ci sono tante altre storie da raccontare tra cui una favola che si chiama «Wuhan e le 7 porte». Sono quelle della conoscenza, spiega. Che è conforto della mente e dell’anima. Soprattutto nei momenti di solitudine. «Altrimenti si impazzisce».