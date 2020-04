Coronavirus, Policlinico Bari cambia strategia: tamponi periodici a dipendenti

Il Policlinico di Bari cambia strategia per proteggere i propri dipendenti dall’infezione da coronavirus e individuare gli asintomatici. L’ospedale, infatti, ha adottato con circolare 54 del 2020 la procedura aziendale per lo screening per operatori sanitari: in sostanza, periodicamente medici, infermieri, operatori socio sanitari verranno sottoposti al test del tampone. Sono state individuate tre fasce, nella prima, quella meno a rischio, ci sono i dipendenti della direzione generale, sanitaria e l’area amministrativa: per loro il tampone verrà effettuato ogni 21 giorni per gruppi di 30 persone al giorno. Nel livello due sono inseriti gli operatori di 55 reparti, a loro il tampone verrà eseguito ogni 14 giorni sempre a gruppi di 30 persone. Infine, il terzo livello comprende tutti i reparti Covid-19, il pronto soccorso, più altre cliniche maggiormente esposte, come ginecologia e nefrologia: i tamponi verranno svolti ogni sette giorni a gruppi di 30 dipendenti. «Nell’attuale contingenza epidemiologica da Covid-19 - si legge nella circolare firmata dal dirigente medico Maurizio Marra - gli operatori sanitari sono costantemente esposti al rischio di contrarre infezioni durante lo svolgimento della propri attività lavorativa». Quindi, «si ritiene necessario adottare una serie di misure finalizzate a prevenire la diffusione» del coronavirus. Anche perché, come viene spiegato nella circolare, «a partire dalle prima fasi della pandemia, non è mai stata esclusa la possibilità di trasmissione da soggetti asintomatici».