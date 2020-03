Policlinico Bari, un sms per informare i parenti sulle condizioni dei ricoverati per Coronavirus

I parenti dei pazienti contagiati dal Coronavirus ricoverati nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari saranno informati delle condizioni di salute dei propri cari via sms. Lo comunica l’azienda ospedaliera.

Il bollettino medico sarà trasmesso anche con un messaggio sul telefono inviato direttamente dai medici. Il nuovo sistema di comunicazione, che integra i normali canali informativi, nasce per assicurare un bollettino costante sullo stato di salute dei propri cari. Nei reparti Covid, infatti, sono vietate le visite dei parenti ma avere notizie quotidiane e aggiornate sullo stato dei familiari ricoverati è essenziale. La messaggistica non sostituisce le comunicazioni telefoniche ma assicura un flusso costante di informazioni.

«Il servizio di messaggistica serve a sopperire un’eventuale mancanza di comunicazione verbale in una giornata molto intensa, può succedere infatti che arrivi un’urgenza e che i medici non possano rispondere al telefono», spiega il direttore della Rianimazione, professor Salvatore Grasso. «L'sms, dunque, è uno strumento in più di informazione per i parenti. Rimaniamo sempre a disposizione, nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13, per le telefonate». Attualmente nel reparto di rianimazione Covid sono ricoverati 23 pazienti.