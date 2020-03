Bari, donna corriere della droga: licenziata. Jobs Act finisce alla Consulta

BARI - Il licenziamento di una 40enne barese scoperta a fare da corriere della droga trascina parte del Jobs Act davanti alla Corte costituzionale. La Consulta, nell’udienza del 23 giugno prossimo, sarà chiamata a pronunciarsi sull'art.4 del decreto legislativo 23 del 2015 e, in particolare, sulla presunta incostituzionalità della quantificazione forfettaria del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento illegittimo dal punto di vista procedurale. Per il giudice del lavoro di Bari che ha sollevato la questione, «il diritto a essere licenziati solo all’esito di un regolare procedimento disciplinare, o comunque in virtù di un provvedimento chiaro, espresso, specifico, motivato, non riceverebbe adeguata tutela da un meccanismo risarcitorio che consentisse di predeterminare in maniera fissa l’importo dell’indennità, sulla base del solo criterio dell’anzianità del dipendente».

La legge, infatti, prevede come importo dell’indennizzo l'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio. La vicenda inizia nel settembre 2017, quando la donna, difesa dagli avvocati Gianluca Loconsole e Fabrizio Carbonara, viene arrestata con 6 kg di marijuana. In sede di convalida dell’arresto il gip le concede i domiciliari e, poiché madre single con figli minori a carico, anche il permesso di andare a lavorare come addetta alle cucine nella ditta Ladisa di Bari. L'azienda, però, alcune settimane dopo ne dispone il licenziamento e la questione finisce davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Bari Isabella Calia, la quale ritiene il licenziamento legittimo dal punto di vista sostanziale ma non procedurale. A quel punto sospende il giudizio sul risarcimento, sollevando la questione di legittimità incostituzionale del meccanismo di quantificazione dell’indennità così come previsto dal Jobs Act