Bari, al San Paolo scoperto arsenale armi, cocaina e hashish

Due pistole semiautomatiche con matricole abrase, una pistola mitragliatrice e 135 proiettili di diversi calibri sono state ritrovate dai carabinieri nel corso di perquisizioni eseguite al quartiere San Paolo di Bari. In particolare le armi, definite dagli investigatori un arsenale in grado di armare un commando militare, erano nascoste nel vano tecnico di un condominio, all’interno di uno zaino.

Durante una perquisizione all’interno dell’abitazione di un sorvegliato speciale residente nello stesso quartiere, che è stato poi arrestato, i militari hanno trovato un proiettile, circa 310 grammi di cocaina pura messa sottovuoto, 55 grammi di cocaina già confezionata, 30 grammi di hashish, 500 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.