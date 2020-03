Policlinico Bari, nel blocco Asclepios apre zona d'attesa esito tampone. Dg Migliore: «Risolto problema del freddo»

La trasformazione del plesso di Asclepios del Policlinico di Bari in ospedale dedicato al Covid-19 procede a ritmi serrati. Lunedì sono stati trasferiti 25 pazienti dal reparto «Infettivi» al nuovo reparto specializzato nella cura anti-Coronavirus e c’è stato qualche inconveniente: alcuni degenti raccontano alla «Gazzetta» di un trasferimento avventuroso e soprattutto di aver dormito con maglioni e giubbotti per l’assenza del riscaldamento nelle stanze.

Il quadro dell’avvio della nuova struttura è molto complesso, e i dettagli dell’operazione sono spiegati da Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico: «Quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Stiamo realizzando un ospedale dedicato al covid-19 in sette giorni. Ci sono stati e ci saranno dei disagi. Siamo impegnati nel migliorare la cura dei pazienti: ne avevamo in barella a malattie infettive e abbiamo accelerato il trasferimento per ragione di necessità». Per il manager «il monoblocco di Asclepios consentirà, se non ci sarà un picco esponenziale, di ritrovare respiro nella gestione dei pazienti».

La rivoluzione attuata in pochi giorni è sintetizzabile in questi numeri: «Abbiamo allestito e attrezzato qualcosa come 40 posti di rianimazione. Ne avevamo - specifica Migliore - 8 più 4. Ora abbiamo la possibilità di arrivare a 130 ma ci mancano i ventilatori. In questi posti già attrezzati abbiamo messo la sub-intensiva Covid, integrata con ventilatori e rianimatori».

La novità è l’allestimento di un piano (il quinto) dedicato alla «zona grigia», ovvero ai pazienti sottoposti a tampone e in attesa dell’esito dell’esame: «Prima avevamo dedicato a questi pazienti con diagnosi incerta un’area all’interno del piano terra (ex medicina d’urgenza e cardiologia d’urgenza). Ora abbiamo l’ultimo piano ad hoc».

Migliore riconosce che, in questa fase, si possano verificare imprevisti, ma l’ampliamento dei posti letto Covid e il miglioramento degli spazi per le cure sono la stella polare: «Ora abbiamo già aperto due piani con 120 posti. Qualcuno ha lamentato l’assenza del pasto, o il pasto freddo: questo deriva dalla richiesta di sicurezza dei percorsi anche per chi assicura i pasti. Il fornitore ha introdotto i vassoi monouso. Il riscaldamento? Ora funziona perfettamente. Sono intervenuti i manutentori aumentando la temperatura. Era imprendibile il gelo a fine marzo».

L’ultima considerazione di Migliore è sulle dotazioni dei dispositivi individuali di sicurezza per gli operatori: «Ci atteniamo alle linee di indirizzo stilate dal professor Lopalco. Abbiamo una control-room, presidiata dalla direzione sanitaria. La carenza dei Dpi non sono io a sottolinearla. Noi ci abbiamo pensato con acquisti per un milione di euro spesi in una settimana. Prima spendevamo 100mila euro in un anno. Aprendo Asclepios, nel rispetto della normativa, abbiamo assicurato a coloro che sono esposti i dispositivi e abbiamo adottato norme in linea con regolamenti nazionali e internazionali. Non ci sono lavoratori che non hanno auto il dispositivo previsto. Siamo in prima linea con i nostri professionisti e operatori, senza risparmiarci, per noi e per i nostri cari casa».