Bari, GdF sequestra 80mila guanti in lattice pronti per l'esportazione ma non autorizzati

La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato 80mila guanti in lattice monouso destinati all'esportazione. Lo scorso mese di febbraio il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'ordinanza urgente in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario, disponendo, tra l’altro, il divieto di esportare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) fuori dal territorio nazionale

senza previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile.

In tale contesto, nei giorni scorsi, finanzieri e doganieri hanno intercettato un autocarro in attesa di imbarcarsi su una motonave diretta in Albania, con destinazione Montenegro, che dichiarava per una parte del carico, “guanti di sicurezza antinfortunistica”, di fatto rivelatisi poi guanti in lattice monouso, per i quali non era stata autorizzata l’esportazione.