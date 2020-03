Coronavirus, l’Università di Bari è aperta, ma solo online: ecco tutti i corsi

BARI - L’Università di Bari è aperta, online. L’Ateneo lo ribadisce in una nota, precisando che «sono stati attivati oltre 1.300 corsi, è stato assicurato lo svolgimento degli esami ed è stato rispettato il calendario delle sedute di laurea. Ancora: in via telematica continua ad essere fruibile il centro di ascolto psicologico ed è stato attivato un servizio affinché gli studenti con disabilità e Dsa possano continuare a seguire le attività formative. E’ stato riattivato il servizio di Orientamento mediante colloqui su Skype e garantito il normale svolgimento dell’orario di ricevimento online per gli studenti».

L’Università lo ha realizzato approvando «la regolamentazione temporanea del lavoro agile per il personale» e riservando "grande attenzione» a chi continua «a lavorare in Ateneo: sono state predisposte pulizie straordinarie, sanificazione e disinfestazione quotidiana degli ambienti, con fornitura di sapone battericida e installazione di erogatori di gel disinfettante e cartelli con le misure igieniche da seguire, come da indicazioni ministeriali».

«L'Università deve continuare a svolgere il suo ruolo anche in circostanze come quella dettata dai provvedimenti annessi all’emergenza Covid-19 e tutto questo è possibile - scrive il rettore Stefano Bronzini - grazie all’impegno di tutti. È importante affrontare la situazione con positività e fiducia. Abbiamo fatto ricorso al grande potenziale innovativo dell’ateneo e attivato tutte le misure possibili per limitare i disagi agli studenti, al personale tecnico amministrativo e ai docenti secondo le indicazioni regionali e ministeriali per contrastare il diffondersi del Covid-19. Non si ferma neanche l'attività degli organi di governo: nei prossimi giorni - conclude la nota - si riuniranno il Collegio dei Direttori, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme e leggi in vigore.