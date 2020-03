A spasso nel Parco dell'Alta Murgia nel weekend nonostante il decreto: 20 denunciati

Durante il servizio di sorveglianza del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i Carabinieri delle Stazioni Parco di Andria, Ruvo di Puglia, Gravina in Puglia e Altamura si sono imbattuti nello scorso weekend in numerosi cittadini in giro nell’area protetta, nonostante la stretta sugli spostamenti prevista dagli ultimi decreti.

Infatti, malgrado le novità relative ai divieti inerenti l’attività fisica e lo spostamento verso le seconde case, i Carabinieri Forestali hanno riscontrato la presenza di diversi gitanti nel Parco. Le persone controllate, tutte distanti almeno 10 km dalla propria abitazione, erano intente a svolgere attività fisica, a raccogliere funghi, asparagi e altre verdure, ed alcune si erano trasferite nelle seconde case. Venti i denunciati, residenti ad Andria, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Cassano Murge, Altamura, Gravina

in Puglia e Toritto.