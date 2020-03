Coronavirus, Bari 27mila controlli in 10 giorni e 1600 denunce

BARI - Dall’11 marzo a ieri, 19 marzo, nel territorio della Città metropolitana di Bari, che comprende 41 Comuni, sono state controllate 27.785 persone, delle quali 1.663 denunciate per violazione dell’art.650, cioè la violazione del decreto sui divieti di assembramento, e altre 17 per i reati di false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità. Nello stesso periodo sono stati controllati 1.605 esercizi commerciali, dodici dei quali denunciati e quattro con sospensione dell’attività.

Sono i dati ufficiali forniti dalla Prefettura di Bari che ieri pomeriggio ha convocato, in video-conferenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica «nel corso del quale - spiega in una nota - sono stati rivisitati i dispositivi di controllo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, al fine di potenziarne l’efficacia. Si è convenuto di impiegare parte del contingente militare dell’operazione "Strade Sicure" non solo nei servizi di vigilanza del centro cittadino ma anche in altre zone del capoluogo in cui si è registrata una maggiore inclinazione a disattendere le limitazioni previste» dai decreti del Governo.