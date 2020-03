Coronavirus, la BCC Locorotondo dona 150mila euro all'ospedale «Miulli»

LOCOROTONDO - Solidarietà da parte della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo nei confronti della sanità pugliese. Il consiglio di amministrazione di BCC Locorotondo ha deliberato in via d’urgenza di donare la somma di 150mila euro all’Ospedale generale Regionale «F. Miulli» di Acquaviva delle Fonti, struttura regionale d’eccellenza, per contribuire al rapido allestimento di uno dei poli regionali di terapia intensiva, il più prossimo al suo territorio d’insediamento.

«È un gesto di spontanea generosità e responsabile solidarietà per aiutare quanti, Istituzioni, medici e tutto il personale sanitario, si stanno prodigando oltre ogni limite e senza sosta per salvare vite umane – ha spiegato il presidente Giovanni Fumarola – perché la concreta declinazione del ruolo di banche di comunità proprio delle Banche di Credito Cooperativo si manifesta soprattutto e senza esitazione alcuna in queste circostanze».

L’emergenza sanitaria sta colpendo duramente i soci, le famiglie e le imprese clienti della Banca, che sta allestendo una serie di iniziative di sostegno creditizio per alleviare il loro stato di straordinaria difficoltà e contrastare l’emergenza economica, nel rispetto dei principi fondanti della cooperazione di credito: mutualità e sussidiarietà.

BCC Locorotondo, molto confidando sulla sensibilità dei propri soci, clienti e cittadini, auspica una corale risposta, all’invito ad effettuare una donazione, anche di piccolo importo, IBAN IT06F0538541300000000002401 - causale: "Coronavirus” che supporti l’Ente ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. MIULLI” nello straordinario impegno per rafforzare la struttura dedicata di terapia intensiva