Coronavirus, Decaro si abbraccia un orsacchiotto: «State a casa il peggio può arrivare»

BARI - «State a casa. Non vi muovete, da mangiare ve lo portiamo noi. Voi mi conoscete, io non mi arrabbio quasi mai, ma sono un uomo determinato: vengo da voi e vi saldo la serratura di casa. Parola di sindaco». Antonio Decaro si affida ad un messaggio domestico in diretta su Facebook, dalla camera della figlia minore, Chiara, abbracciato a un mega orsacchiotto, con tanto di video di Mina dal titolo evocativo - «Città vuota» - del momento che stiamo vivendo.

regole Look informale, parole decise, severe, il primo cittadino torna a spiegare ai baresi perché c’è l’obbligo di non abbandonare la propria abitazione se non per motivi strettamente necessari (peraltro previsti dal decreto) e intanto annuncia nuove restrizioni e prescrizioni. «Ho appena terminato la videoconferenza col Governo (in qualità di presidente nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani), ci sono novità per aziende e anche per i Comuni, ma non voglio anticiparvi nulla, anche perché qualcosa potrebbe cambiare in corso d’opera».



Percezioni Un po’ istituzionale, un po’ informale, l’ingegnere di Torre a Mare, torna a illustrare con forza la gravità - purtroppo non ancora percepita da molti concittadini - della situazione e la forza letale dell’infido e invisibile nemico chiamato Coronavirus. «Credo sia arrivato il momento di spiegare per filo e per segno cosa sta succedendo nelle altre parti d’Italia, perché da noi, per fortuna, è ancora tutto limitato - attacca -. al Nord, purtroppo muoiono un sacco di persone, anche giovani. A Bergamo è morto un ragazzo del servizio del 118».

Blitz Quindi torna sugli ultimi giorni, quando è dovuto recarsi in prima persona in parchi, giardini, campetti sportivi e circoli della birra, per invitare tutti a sloggiare, a prendere la salutare via di casa. «Continuo a ricevere foto e filmati di persone che vanno in giro, facendo finta di niente, quasi non ci fosse un’emergenza. Non dovrebbero. Mi fanno davvero arrabbiare, si esce solo per necessità», incalza rammentando di aver avuto un diverbio telefonico con una signora in seguito alla decisione di chiudere i portoni dei cimiteri. «Alla signora, con la quale mi scuso per aver alzato i toni, che pretendeva di cambiare l’acqua ai fiori, “perché fa così ogni giorno”, ho provato a spiegare che i nostri cari sono lì, ci aspettano». «Ho chiuso i cimiteri così come ho dovuto imporre altre limitazioni ai cittadini: non si può correre, né giocare a basket, ho chiuso anche i parchi, purtroppo adesso va così», aggiunge, tornando a battere sul tasto di prevenzione e percezione dei danni causati dal Covid-19.

numeri D’altronde, l’annunciata impennata di alcune cifre nei giorni scorsi tra infettati, morti, guariti e quant’altro, non lascia spazio a margini di tolleranza. «Ieri a Bari i casi in cosiddetta quarantena fiduciaria sono saliti a centosedici , nei giorni precedenti eravamo a dieci, venti casi. Nelle città settentrionali soni migliaia le persone contagiate messe in quarantena, ad Alzano (un piccolo centro del Bergamasco, ndr) ieri sono morte cinquanta persone», dice, per poi ribadire e rimarcare la situazione di grave pericolo che il Paese sta affrontando. «Loro, al Nord, hanno la percezione di quanto sta accadendo, noi non ancora, ma l’ondata purtroppo arriverà, lo dicono gli scienziati dell’Istituto superiore di Sanità», ammonisce.

appello «L’obiettivo è evitare il picco. È questo il motivo per cui dobbiamo starcene tutti a casa, anche perché sempre gli stessi esperti hanno spiegato che “il virus cammina con le nostre gambe”», spiega una volta di più il primo cittadino,



Solidarietà Allarme e appelli sono accompagnati anche da qualche buona notizia che giunge dal fronte volontari e solidarietà, «il cui impegno è davvero impagabile».

«Abbiamo ricevuto donazioni di privati che ci consentono di fare la spesa per interi condomini. Sono ben duecento i volontari che portano la spesa a seicento persone fragili e in difficoltà. Si sono fermate le gambe della città, ma non il grande cuore di Bari e dei baresi», dice ancora nell’esortare tutti a provare a sfruttare il tanto tempo libero a disposizione. «È l’occasione di sentire le persone anziane, di dargli una parola di conforto, specie se sono da sole a casa oppure di chiamare persone, amici, che non sentiamo da tanto tempo - dice il sindaco -. Come si dice a Bari, “Diamoci una voce”, anche per non sentirci più soli».