Bari, 5 pistolettate contro macelleria in zona Cecilia, nessun ferito

A Bari il titolare di una macelleria di via Piemonte, zona Cecilia, ha rinvenuto trovato 5 fori di proiettile sulla porta del suo esercizio. Sul posto sono stati rinvenuti bossoli cal. 7,65mm. La vicenda è connessa ai fatti delle scorse serate e non si tratta di un botta e risposta, quanto di azioni che una sola fazione sta compiendo contro questo nucleo familiare. Non si registrano feriti.