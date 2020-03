Bari e il Coronavirus, tra mascherine fai-da-te, falsi tamponi e omaggi floreali di speranza

Alcune persone, non ancora identificate, si starebbero spacciando per volontari della Protezione civile o della Croce Rossa e, fingendo di dover eseguire dei tamponi gratuiti per rilevare il coronavirus, riuscirebbero a intrufolarsi nelle abitazioni degli anziani per derubarli. Alla Regione Puglia sono arrivate decine di segnalazioni e il vicepresidente Antonio Nunziante ha presentato una denuncia contro ignoti alla polizia. «Nessuno è autorizzato a svolgere tamponi casa per casa - dice Nunziante - invito tutti i pugliesi a non aprire la porta a chi sostiene di dover eseguire il test gratuito

OMAGGI FLOREALI - «Sono destinati a sfiorire chiusi nel mio negozio, invece possono portare un pò di gioia nelle vostre case. Omaggio, #andràtutto bene, #restateacasa». E’ il messaggio scritto su un foglio di carta all’esterno di un fioraio nel centro di Bari. Il negozio si chiama «Paesaggi» e si trova in via Putignani, chiuso come molto attività commerciali in base alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del coronavirus. All’esterno del locale, davanti alle saracinesche semichiuse, ci sono secchi con all’interno fiori colorati, rose, tulipani e ortensie. Ogni volta che qualcuno, passando e dopo aver letto il biglietto, prende un mazzo, un braccio dall’interno riempie il secchio di altri fiori». "Piccolo ma significativo gesto di una commerciante che apre il cuore, serve anche questo in questi momenti, non so chi tu sia ma...grazie», commenta qualcuno su Facebook postando la foto del locale chiuso con i fiori sul marciapiedi.

MASCHERINE FAI-DA-TE - Di mascherine non se ne trovavano più già da tempo, ma ora con i negozi chiusi e le farmacie che affiggono i cartelli scrivendo che le hanno esaurite, la gente non rinuncia a proteggersi e a proteggere gli altri quando deve uscire. Così grazie ai video tutorial che girano sui social e al passa parola, in molti hanno imparato a realizzare le mascherine 'fai da tè anche con un tovagliolo di carta sufficientemente ampio, ripiegarlo a fisarmonica e bloccarlo agli estremi con due elastici che poi saranno fermati dietro le orecchie. Per la strada a Bari se ne vedono ormai diverse, così come molti si coprono il viso con sciarpe e foulard.

