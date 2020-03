Coronavirus, passeggeri stazione Bari: «Sembra un film». Semivuoti treni dei pendolari

Controlli in stazione centrale a Bari dove tutti i passeggeri che si muovono sul territorio nazionale devono esibire l’autocertificazione per giustificare il proprio spostamento. Alcuni erano a conoscenza della misura introdotta ieri sera dal nuovo Dpcm che ha esteso a tutta Italia la zona arancione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Altri, meno informati, sostengono di sentirsi «in un film di fantascienza».

Sul piazzale esterno della stazione ci sono decine di persone in fila, in attesa delle verifiche che vengono eseguite dagli agenti di polizia ferroviaria. Le operazioni si stanno svolgendo in maniera rapida e serena, quasi tutti i viaggiatori in partenza da Bari indossano le mascherine.

«Devo raggiungere Macerata per lavoro - ci racconta Francesca - se avessi potuto scegliere sarei rimasta qui a Bari, a casa mia, ma ho impegni che non possono essere rinviati. Trovo assolutamente giuste le misure prese dal governo e accetto volentieri questi controlli. Dobbiamo essere tutti responsabili in questo momento, due minuti di attesa in più non sono certo un problema».

Paolo non era informato sull'obbligo della certificazione, ed è stato messo al corrente dagli agenti: «Non ne sapevo nulla - dice - sembra di vivere in un film di fantascienza ma purtroppo è tutto vero».

SEMIVUOTI I TRENI DEI PENDOLARI - Prosegue la riduzione dell’affluenza a bordo dei treni che trasportano i pendolari a Bari dal resto della Puglia. Da quando è scattata l’emergenza Coronavirus, e maggiormente questa mattina con l’entrata in vigore del nuovo decreto del governo, i treni erano quasi vuoti. Con la chiusura delle scuole e delle università, e con molti lavoratori in 'smart working', i mezzi di trasporto hanno subito un sensibile calo dei passeggeri.

Alcune corse di Ferrotranviaria, Fal ed Fse sono state cancellate, ed è stata intensificata su tutti i mezzi l’attività di sanificazione. Anche Trenitalia ha ridotto i treni a lunga percorrenza e sui regionali viaggia poca gente.

BAR DEL CENTRO DESERTI - Bar deserti e ristoranti quasi tutti chiusi: il centro storico di Bari, dopo la firma del nuovo decreto che estende a tutta l’Italia la zona arancione, si risveglia desolato e senza le solite flotte di turisti. Anche le strade del centro città, intorno al borgo antico, sono vuote. E le persone che si vedono in giro indossano quasi tutte le mascherine.

«Io ho deciso di chiudere del tutto», dice Gianni Del Mastro, titolare della 'Osteria del borgo anticò e presidente dell’associazione Ristoratori del borgo antico. «Il mio lavoro - evidenzia - è principalmente di sera, a pranzo ormai già da 15 giorni non viene più nessuno. Ma molti altri miei colleghi hanno preso o stanno prendendo la stessa decisione: restare aperti sino alle 18 significa andare in perdita». «I bar, invece, sono aperti ma in giro c'è pochissima gente - sottolinea - Bari vecchia è deserta».

I ristoratori stanno provando ad attrezzarsi per i prossimi giorni, l’idea è quella di attivare l’asporto. E c'è spazio anche per la solidarietà: «Alcuni fornitori - spiega Del Mastro - hanno capito il momento di difficoltà e stanno accettando di congelare i debiti». Del Mastro chiede un gesto simile ai proprietari dei locali che ospitano a Bari vecchia ristoranti e bar: «Spero - sottolinea - ci possa essere una moratoria sui fitti, almeno per un paio di mesi. Qui i prezzi sono altissimi, io ad esempio pago duemila euro ma si arriva sino a cinquemila. Anche i proprietari devono dare il loro contributo, se dovessimo fallire noi questi locali resterebbero vuoti». «Tutti - conclude - vogliamo uscire al più presto, accettiamo le nuove misure del governo anche se ci dispiace che non ci abbiano imposto la chiusura totale, così avremmo potuto usufruire di aiuti e agevolazioni».