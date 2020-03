Turi, donna maltrattata e picchiata dal marito: in cella un 45enne

Nella notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gioia del Colle sono intervenuti, dopo una telefonata al “112”, nell'abitazione di una giovane donna che chiedeva aiuto poiché era stata malmenata per l’ennesima volta dal marito. Giunti sul posto gli operanti hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e con varie escoriazioni: nella circostanza riferiva che il suo calvario di maltrattamenti e vessazioni andava avanti da anni. La donna è stata medicata al Pronto soccorso di Putignano, per lesioni al volto ed agli arti.

Nel prosieguo delle indagini si è avuto modo anche di apprendere che in passato e in più circostanze, l’uomo, un 45enne, si era reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della moglie. L’uomo, sebbene a fatica, è stato così bloccato e tratto in arresto e accompagnato in carcere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.