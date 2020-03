Coronavirus, da Milano torna a Noci, sta bene ma la trattano da untrice

Non si combatte soltanto contro i casi di infezione da coronavirus, ma anche contro la paura e il pregiudizio. La storia che giunge dal Municipio di Noci è simile a molte altre che si verificano in ogni parte d’Italia, dove si moltiplicano le crisi di panico.

Una dipendente del Comune rientra da una gita di piacere di due o tre giorni da Milano, viene allontanata da tutti i suoi colleghi di lavoro, eccezion fatta per il povero dirigente di settore, rimasto stoicamente al suo posto. Solo per essere stata un paio di giorni a Milano. Tanto quanto basta, avrà ipotizzato qualcuno, perché la signora abbia stretto mani e baciato sulle guance i contagiati e di conseguenza farle il vuoto attorno.

La signora rientra al lavoro normalmente mercoledì scorso, i colleghi sanno da dove ed entrano nel panico. Se la signora proviene dalla Lombardia, in automatico è infetta. Non possiamo lavorare con lei, hanno subito pensato.

La voce come un fiume corre in tutto il paese. C’è un caso di Coronavirus a Noci? Nulla di più falso, evidentemente. La signora gode ottima salute, nemmeno un raffreddore. Ma non basta. I colleghi di lavoro marciano uniti e guadagnano la stanza del dirigente dell’ufficio. Come un sol uomo chiedono l’allontanamento della poverina. Insomma, la signora deve stare in quarantena.

L’ansia, come l’infezione, si propaga rapidamente. La dipendente ha comunicato all’Asl di essere stata a Milano, ha effettuato la profilassi consigliata. Si è perfino rivolta al medico del lavoro. La dipendente dovrebbe chiedere 15 giorni di ferie ma c’è molto lavoro da smaltire.

«Non ho contatti con il pubblico. Non sono nemmeno ammalata per cui se dichiaro di essere in malattia e ricevo la visita fiscale a casa rischio grosso», confida la signora ai conoscenti.

Niente da fare. I colleghi hanno terrore. Chissà, il Coronavirus potrebbe essersi acquattato su tavoli, sedie e finestre, svolazzare libero come una farfalla. Ecco allora la soluzione: meglio che ad allontanarsi siano tutti loro.

La mattina del rientro della collega si racconta di un fuggi-fuggi generale con dipendenti che abbandonano in tutta fretta il posto di lavoro. L’intero ufficio rimane sguarnito, con stanze deserte. Al lavoro, solo la donna e il povero dirigente, sano come un pesce anch’egli.

Solo che non finisce qui, perché la situazione non può andare avanti a lungo, la macchina amministrativa può risentirne. Si avviano conciliaboli per tentare di far rientrare i dipendenti. Solo che questi dettano le loro condizioni: la signora deve essere allontanata. Si arriva al compromesso di due giorni in malattia.

La donna rientra al lavoro ieri mattina, sana e tutto sta tornando alla normalità.

Il sindaco Domenico Nisi sorride e sdrammatizza l’episodio: «Come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri e dalle note del presidente della Regione, Michele Emiliano, ci stiamo dotando di tutti i dispositivi necessari per quanto riguarda la possibilità di igienizzare le mani e stiamo fornendo gli stessi dispositivi a tutte le scuole. Ciò di cui in questo momento c’è più bisogno è che ognuno faccia la sua parte nella massima calma. Dobbiamo soltanto essere attenti, vigilare affinché quanti hanno transitato nelle zone in cui il virus oggi è maggiormente presente si attengano alle disposizioni impartite dal Dipartimento alla salute». E conclude: «Ricevo telefonate come tutti i sindaci di probabili o presunti casi. Nella calma possiamo governare la situazione. Altrimenti davvero c’è solo l’impazzimento generale»

L'OPINIONE (di Carlo Stragapede) - La colleganza di ufficio ai tempi del coronavirus si ammanta di sospetto e di paura. Accade nel Comune di Noci, tranquilla cittadina del Sud Est barese, dove una dipendente municipale ha ripreso servizio dopo una breve vacanza a Milano.

Così, il rientro, che in altri momenti sarebbe stato costellato di domande e curiosità del tipo «che cosa avete mangiato?» o «dove siete stati? A teatro?», si è trasformato per lei in un incubo.

La vacanziera di ritorno, nel pensiero (in)conscio dei colleghi d’ufficio, ha assunto le sembianze inquietanti di una untrice. E le stanze del Settore municipale quelle di un girone infernale dal quale sembrerebbe praticamente impossibile uscire vivi. I colleghi della «milanese» infatti scappano da lì: è un fuggi fuggi generale. Unico «superstite» il dirigente del Settore che rimane, insieme con la signora, a presidiare le stanze vuote. E dire che nessuno dei due ha manifestato alcun sintomo: non uno starnuto, non un colpo di tosse. Sono entrambi sani come pesci. Il direttore e la sospettata «untrice» rimangono negli ambienti desolatamente deserti nei quali altri temono possa annidarsi il terribile coronavirus importato dalla Lombardia. Dove dovrebbe trovarsi il microrganismo birichino? Magari sotto un timbro, oppure nel portapenne o, ancora, nel fascicolo tizio o talaltro o sulla superficie mezza impolverata di un armadio? La paura insomma fa «novanta». Meglio evitare contatti, teniamo famiglia, è il diktat che si diffonde a macchia d’olio.

Il passaparola viaggia sulle chat e al telefonino, per nulla attenuato nemmeno dal fatto che la malcapitata rassicura tutti: «Ho informato il medico di base, sto facendo la normale profilassi».

Insomma il panico suggerisce l’alternativa secca, che non ammette «se» né «ma»: o lei o noi. Cosicché l’impiegata viene convinta a mettersi in malattia e quindi a restare a casa, nonostante stia benissimo e alla faccia del lavoro arretrato che lei vorrebbe coscienziosamente sbrigare, e che si è accumulato sulla scrivania. Una dipendente pubblica esemplare, l’esatto opposto del cliché del «posto fisso». La protagonista di questa assurda storia è costretta ad assentarsi per un paio di giorni, poi il clima si rasserena e nell’ufficio municipale di Noci ritornano tutti quanti al lavoro in santa pace. La paura del virus, il terrore da compresenza sembrano avere ceduto il passo al buon senso. Finalmente. Fin qui la cronaca, che induce alcune considerazioni. Il virus del panico sembra essere più pericoloso e pervasivo del vero virus. Un fenomeno che oggi è amplificato dalla diffusione capillare dei social network. La paura del contagio è più devastante del contagio stesso. E modifica in modo dirompente le nostre abitudini quotidiane più di quanto possa farlo la malattia in quanto tale.

Viene in mente il celebre saggio di Alessandro Manzoni «Storia della colonna infame», attenta ricostruzione della terribile peste che sconvolse Milano nel 1630, e nello stesso tempo raffinata analisi della psicologia umana che - all’epoca - portò alla individuazione e alla condanna a morte di due malcapitati presunti untori. I due poveracci furono giustiziati in modo atroce salvo poi, tanto tempo dopo, essere riabilitati agli occhi dell’opinione pubblica.Nel 1630 e anche nel 1843, anno di pubblicazione dell’opera manzoniana «minore», non esistevano i social e nemmeno il villaggio globale nel quale le notizie - e anche le false notizie, le «fake news» - possono rimbalzare da sponda a sponda come sfere di un gigantesco biliardo impazzito. Eppure il pregiudizio visionario del microvillaggio valse l’accusa e la condanna capitale di due innocenti. Un illustre e tragico precedente - non ce ne voglia la impiegata di Noci se lo abbiamo ricordato prendendo spunto dalla sua vicenda - che deve far riflettere, nell’epoca delle condanne virtuali pronunciate sui social e sulle messaggerie.