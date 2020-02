Gli studenti di Gravina sfornano il robot appassionato di arte, storia e teatro

BARI - La città acciuffa un’altra grande occasione. Sarà proprio Gravina e, nel dettaglio, l’ex convento di Santa Sofia, ora polo culturale, la location della semifinale nazionale della Nao Challenge, una sfida per giovani talenti di scuole secondarie di secondo grado organizzata da Scuola di Robotica in collaborazione di SoftBank Robotics.

Uno l’obiettivo: accrescere la conoscenza degli studenti nell’impiego della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software da utilizzare in situazioni reali.

Ancora una volta, l’indirizzo meccatronica dell’Istituto tecnico tecnologico «Bachelet», dopo le palette eccellenti alzate dalla giuria nelle fasi preliminari, parteciperà alla semifinale in programma martedì 3 marzo in città, «duellando» con i colleghi dell’intero Stivale.

Attesa a Gravina una commissione tecnica che giudicherà i partecipanti sul tema «Arti e culture», la robotica finalizzata a valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio. Che cosa avranno in mente i programmatori gravinesi che gareggeranno sotto il nome di Team Phoenix 3.0? Massimo riserbo da parte dei protagonisti impegnati a perfezionare la loro creatura già a proprio agio con il patrimonio artistico della città, con l’ambizione di guadagnare la partecipazione alla finale.

A volere fortemente che fosse Gravina a ospitare l’evento è stata la dirigente dell’Istituto, Antonella Sarpi, consapevole della tenacia e delle abilità degli alunni, già vincitori di numerosi riconoscimenti nelle edizioni passate. La preside, inoltre, trascinata dall’entusiasmo dei docenti Cassandra Petrone e Ignazio Tavani, responsabili della gara e della logistica, ha ampliato i rapporti di collaborazione con l’esperto esterno di teatro Michele Mendicini, per utilizzare al meglio la robotica come salvaguardia del patrimonio culturale e artistico del territorio.

Da mesi gli studenti di VH, IIIH dell’indirizzo Meccatronica, le colleghe di Produzione tessile sartoriale Made in Italy e quelle di IVE e IIIE del Turismo dell’«Bachelet» si stanno cimentando con attività che mescolano tecnologia, racconti e teatro.

«La semifinale - tengono a precisare dalla scuola -, patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune e dalla Fondazione «Pomarici Santomasi», ha potuto effettivamente parlare la lingua gravinese grazie alla sensibilità di alcuni sponsor».