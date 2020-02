Terremoto Albania, dimessi i due pazienti curati a Bari

BARI - Dopo tre mesi in cura nel Policlinico di Bari per le gravi ferite riportate durante il terremoto in Albania del 26 novembre scorso, Albert Cara, 55 anni, e Marlin Skodra, 30 anni, sono stati dimessi e hanno fatto ritorno oggi a Tirana, accolti in aeroporto dalla ministra della Salute albanese, Ogerta Manastirliu. Entrambi erano stati soccorsi sotto le macerie e trasportati con un ponte aereo a Bari, dove sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione del Policlinico per quasi tre settimane e poi sottoposti a diversi interventi chirurgici e a dialisi, con il sostegno di psicologi. Il primo, venditore ambulante di Tirana che nel terremoto ha perso la famiglia, è rimasto a lungo sepolto sotto le macerie della sua casa prima di essere recuperato e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, con sindrome da schiacchiamento, insufficienza renale acuta, frattura al braccio destro e trauma vertebro midollare. Il 30enne, pizzaiolo di Durazzo, è arrivato a Bari in coma con trauma cranico, fratture craniche, trauma toracico, frattura delle costole e pneumotorace.

«I due pazienti erano arrivati in condizioni drammatiche, erano in pericolo di vita e ora stanno bene, siamo contenti di averli restituiti a una vita normale, qualcuno lo chiama miracolo, io dico che si è trattato dell’eccellente lavoro di un team multidisciplinare di professionisti» ha dichiarato il dg del Policlinico, Giovanni Migliore. «Abbiamo ricevuto la solidarietà della Regione Puglia e del Governo italiano - ha detto la ministra albanese - che ci ha supportato dall’inizio nella tragedia del terremoto in cui hanno perso la vita 51 persone. Il rientro dei due nostri cittadini in piena salute è un segnale di speranza per tutti noi. Grazie all’Italia, alla Puglia e a Bari».