San Nicolas a New York: mancano 20mln per la chiesa cofinanziata dal Comune di Bari

«Miracolo a New York». Potrebbe intitolarsi così la nuova puntata della saga sul completamento della costruzione della chiesetta di San Nicolas a «Ground Zero», cofinanziata con una donazione del Comune di Bari e però ferma dalla fine del 2017.

Ha deciso di «staccare» un assegno da 20 milioni di dollari, pari a metà della somma calcolata per poter aprire i battenti della chiesetta a Manhattan, la fondazione newyorchese «Faith: an endowment for orthodoxy and hellenism» (letteralmente: fede, una dote per l’Ortodossia e l’Ellenismo), legata all’Arcidiocesi della Chiesa greco-ortodossa d’America responsabile della ricostruzione del tempio nicolaiano, poco distante dal luogo dove sorgeva la vecchia chiesetta che l’11 settembre 2001 fu distrutta con gli edifici circostanti negli attentati terroristici contro le Torri Gemelle.

La notizia l’ha diffusa il quotidiano online «The National Herald», poco più di due settimane dopo la visita al cantiere di Liberty Strett effettuata dal sindaco Antonio Decaro nel corso della sua trasferta negli States e un mese e mezzo dopo l’annuncio diffuso dall’Arcivescovo della Diocesi newyorchese, Elpidophoros, che i lavori sarebbero ripresi all’inizio di questo anno con la promessa / impegno di inaugurare il nuovo tempio l’11 settembre 2021, esattamente vent’anni dopo gli attentati che distrussero l’area meridionale di Manhattan e che sconvolsero tutto il mondo. E proprio sull’onda dell’emozione, della commozione e nel segno della condivisione della volontà di ricostruire lì dove furono seminati terrore e morte, nel 2002 l’allora sindaco di Bari Simeone Di Cagno Abbrescia, così come deciso dal Consiglio comunale, si recò personalmente a New York per consegnare il dono della Città di Bari, un fondo di 300mila dollari (258mila euro), destinato alla ricostruzione della chiesetta dedicata a San Nicola.

In tutta «Ground Zero» si segnalano vari ritardi nella rinascita e nella ricostruzione dei vari edifici, ma il caso della chiesa di San Nicolas è diventato una specie di «chiodo fisso» dell’Arcidiocesi della Chiesa greco-ortodossa d’America, in quanto l’improvviso smantellamento del cantiere per gravi difficoltà finanziarie a fine 2017, proprio in occasione della festa di San Nicola, ha fatto gridare la stampa locale e non solo allo «scandalo nazionale».

Il problema è un intreccio di natura progettuale e contabile, come si rileva dalle notizie pubblicate oltreoceano. La chiesa è stata ideata dall’architetto spagnolo di fama internazionale Santiago Calatrava e, com’è avvenuto in altri casi, i suoi progetti prevedono tecniche e materiali che fanno schizzare in alto i costi di realizzazione. San Nicolas «chiavi in mano», è stato stimato, avrà un costo finale di 80 milioni di dollari. Per completarla, ad oggi, servirebbero 40 milioni di dollari, per cui la notizia dell’assegno da 20 milioni in arrivo dalla Fondazione dei greci immigrati negli Stati Uniti non è altro che «manna dal cielo», un cielo che era diventato molto scuro non solo per la dirigenza politico-ecclesiastica locale ma per la città di New York tutta.

Due le figure-chiave della svolta di queste settimane. La prima è il nuovo Metropolita di New York, il turco Elpidophoros di Bursa. Rappresenta il volto «rinnovato» dei vertici della Chiesa greco-ortodossa d’America, liddove il periodo nero della crisi finanziaria e del conseguente blocco dei cantieri vedeva ancora al vertice l’anziano Demetrios, più che novantenne. Gli echi della crisi arrivarono fino al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, finché a giugno scorso l’avvicendamento tra i due fu effettivo.

L’altra figura decisiva è il governatore di New York Andrew Cuomo, discendente di immigrati dalla Campania, che ha dato un forte impulso alla creazione di nuovi gruppi politico-finanziari per ridare ossigeno al progetto.

Ora, rispetto ai piani, mancano ancora un anno e mezzo e 20 milioni di dollari. Ma la speranza è l’ultima a morire.