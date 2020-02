Calenda sr: «A Sud troppi capipopolo. Emiliano? Non potrei mai votarlo»

La Puglia vista da uno scrittore e intellettuale sedotto dalle bellezze del Sud Salento. Nella stagione politica in cui i padri seguono o contrastano il percorso dei figli - è il caso del papà del 5S Alessandro Di Battista, il missino Vittorio, o del genitore della leghista Lucia Borgonzoni, il dem Giambattista - Fabio Calenda offre uno sguardo molto discreto sulle avventure del figlio, l’ex ministro Carlo, e una riflessione sulla Puglia, divenuta sua terra d’elezione, con qualche critica motivata al modello Emiliano.



Calenda, si può auto-definire un pugliese d’adozione?

«Certo. Sono napoletano di famiglia e discendenza, parigino di nascita, romano di vita, pugliese d’adozione».



Ha la residenza qui…

«Vivo a Tiggiano, a un passo da Tricase, il mio punto di riferimento. La mattina posso decidere, vivendo a pochi passi dal Capo di Leuca, se fare il bagno nell’Adriatico o nello Jonio».



Come ha scoperto la Puglia?

«Venendo in vacanza una quindicina di anni fa nel Basso Salento. Ho comprato una prima casa, poi una seconda poi mi sono trasferito qui con mia moglie. Qui c’è una grande qualità della vita, ormai non esiste più una grande differenza nel vivere nei paesi e nelle città. A Tricase c’è tutto. Scrivo e con internet sono al centro del mondo ovunque mi trovo. Ci sono vantaggi nell’essere in luoghi decentrati: il Salento è bellissimo e ha una umanità un po’ pigra, ma piacevole e accogliente. La natura è molto bella, sono sul Capo di Leuca, corro, faccio jogging in campagna, tra ulivi e muretti a secco».



Il padre della leghista Lucia Borgonzoni osteggia il percorso della senatrice. Lei come vede le scelte politiche di suo figlio Carlo?

«Lo incoraggio, ne sono molto fiero. Ogni tanto discutiamo su dettagli, ho grande fiducia in lui».



Ora l’ex ministro ha lanciato “Azione”…

«Si richiama a una tradizione di famiglia, di liberali di sinistra come mio nonno e mio padre. Sono anche io un liberale di sinistra, dopo aver militato in gioventù nell’estrema sinistra a Roma. Poi per fortuna mi sono sposato giovane e ho dovuto mettere la testa a posto…».



Sostiene il nuovo partito?

«Certo, sono anche tra gli iscritti».



Vivendo in Puglia, che idea si è fatto dei dossier roventi della Regione, dalla Xylella a Tap e Ilva?

«Sono molto critico. Nel senso che si può sbagliare, ma quello che è successo con la Xylella è stato un inaccettabile rimpallarsi le responsabilità, lasciando andare tutto in malora. Nessuno ha gestito le crisi e abbiamo assistito a contadini che si diffidano tra loro, l’Ue che dà indicazioni e la Regione pronta a mettersi di traverso».



Suo figlio l’ha citata in un tweet per rafforzare il racconto del fallimento delle politiche di Michele Emiliano.

«Non mi faccia fare polemiche. Dico solo che c’è nelle regioni meridionali una abitudine a puntare sull’interdizione. Il non scegliere e non fare da un certo punto di vista paga. Chi è contrario al fare è soddisfatto, chi è favorevole e magari non vede risultati, protesta… Non c’è dubbio che l’andazzo sia questo: più che uomini politici, ci sono “capipopolo” che fiutano dove nasce il consenso immediato e questo determina uno scadimento dell’iniziativa politica. Qui ci sono contraddizioni tipiche del Sud: sfiducia, cinismo, rassegnazione, ed energia positiva che non viene stimolata veramente».