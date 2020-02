Bari, fuochi d'artificio davanti al carcere per i loro amati: denunciate 4 donne di Triggiano

BARI - Furono sorprese a posizionre fuochi d'artificio sul marciapiede antistante la struttura carceraria di Bari. L'episosio avvenne sabato scorso: allo scoccare della mezzanotte tra l’1 ed il 2 febbraio, i poliziotti di una volante sorpresero le giovani donne in azione in viale Papa Giovanni XXIII, nei pressi della Casa circondariale. Alla vista dei poliziotti, le insolite «fuochiste» fuggirono, facendo perdere ogni traccia. A seguito degli specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno dell’illecita accensione di fuochi d’artificio, le quattro ragazze, di età compresa tra i 24 ed i 29 anni tutte residenti a Triggiano, sono state denunciate.

Quello dell'accensione dei fuochi d’artificio è un malcostume che, recentemente, si è sempre più diffuso in città e che la Polizia di Stato intende contrastare in modo efficace. Rumori molesti causati da botti adoperati a scopo privato, in occasione di banchetti, feste e cerimonie, che arrecano disturbo ai cittadini anche in ore notturne.

Arginare questo malcostume, per alcuni divenuto un’abitudine, e contrastare l’utilizzo totalmente indisciplinato dei fuochi d’artificio è una delle priorità della Questura di Bari che intende evitare un costante disturbo alla quiete pubblica, senza dimenticare i pericoli che possono rappresentare botti e petardi, di ogni genere, per l’incolumità fisica e, in alcuni casi, per la sicurezza degli edifici presso i quali si fa uso o viene indebitamente custodito materiale pirotecnico.

È bene ricordare che il codice penale, proprio in ragione dei pericoli che derivano da un uso indiscriminato e non controllato di tali accensioni, ha dedicato uno specifico articolo che punisce gli autori e tutela i soggetti terzi che potrebbero essere attinti dalle suddette esplosioni pericolose.