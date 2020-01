Polizia locale Bari: nel 2019 sempre più persone beccate con il cell alla guida

BARI - I baresi continuano a guidare senza cintura e usando il telefono cellulare, ma sono più attenti a non buttare per terra cicche di sigarette e gomme da masticare. E' quanto emerge dall’analisi dei dati 2019 sull'attività della Polizia locale di Bari.

Le infrazioni al codice della strada sono state circa 233mila, un quarto delle quali nel quartiere Murat, la maggior parte per mancato uso delle cinture (7.290) e per utilizzo del telefono alla guida (3.376), «in sensibile aumento rispetto all’anno precedente», ha spiegato il comandante Michele Palumbo, mentre sono diminuite le violazioni per mancato uso del casco (75 in totale, un terzo rispetto al 2018). Con riferimento alla sicurezza stradale, dal bilancio emerge che sui complessivi 2.799 incidenti rilevati, 1.355 hanno causato e feriti e 7 morti, mentre nel 2018 i sinistri mortali erano stati 15; delle 424 indagini di polizia giudiziaria, 35 hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti con 6 persone denunciate.

Nell’ambito dei progetti 'Bari per benè e 'Nucleo antidegradò, nel 2019 sono stati quasi 3mila i verbali di accertamento per errato conferimento rifiuti, più di 280 per abbandono di cicche di sigarette e gomme da masticare, oltre mille per smaltimento rifiuti da parte di persone non residenti nel territorio comunale.

Per prevenire randagismo e abbandono degli animali, poi, sono stati fatti quasi 1.200 controlli sull'iscrizione all’anagrafe canina (27 persone verbalizzate) e 65 sanzionate per omessa raccolta di deiezioni. Le violazioni agli esercizi commerciali (147) sono aumentate del 31% e quelle alle strutture ricettive (343) dell’11%. Circa 170 sono state le violazioni accertate a carico di parcheggiatori abusivi, con 44 ordini di allontanamento perché in luoghi sensibili e 17 destinatari di daspo urbano.

Tra le nuove attività, Palumbo ha annunciato: «ci concentreremo sul fenomeno delle truffe agli anziani, attivando anche un servizio di raccolta a domicilio delle denunce».