Capurso, aggredirono comandante dei vigili: arrestati due allevatori

I carabinieri di Capurso (Ba) hanno arrestato i due allevatori, posti ai domiciliari, che lo scorso 5 dicembre hanno aggredito il comandante della Polizia Locale. Si tratta di P.M., 26enne, e il genitore P.G., 53enne, proprietari di un gregge di ovini.

L'episodio avvenne negli uffici della Polizia Locale, dove i due erano andati a protestare per due contravvenzioni, poiché avevano fatto transitare le pecore nel centro abitato, violando un'ordinanza sindacale. Avevano minacciato di morte il comandante e il sindaco di Capurso, e avevano poi fisicamente aggredito il primo, causandogli traumi e contusioni. I due si sono poi dileguati a piedi e si sono resi irreperibili per giorni. P.M., il 26enne, si trova già ai domiciliari dallo scorso 28 dicembre, perché arrestato in flagrante dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno poi controllato tutto l'allevamento e hanno denunciato il titolare per furto di energia elettrica, in quanto aveva eseguito un allaccio abusivo, hanno scoperto che aveva un lavoratore in nero e che nel seminterrato aveva allestito un laboratorio caseario abusivo. Gli sono state comminate sanzioni per un totale di 3mila euro e gli sono stati sequestrati 50 chili di prodotti.