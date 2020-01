Bari, schianto tra due auto sulla Molfetta - Terlizzi: grave una bimba

BARI - Scontro tra due auto sulla SP Molfetta-Terlizzi: per cause da accertare, due macchine si sono toccate lievemente nei pressi dell'incrocio tra la stazione di servizio Madogas e via Terlizzi e hanno terminato la loro corsa schiantandosi.

La prima ha addirittura buttato giù un muretto dell'associazione Lega del Filo d'oro. La seconda auto, dopo un paio di testacoda, ha terminato la propria corsa quasi all'ingresso della struttura molfettese. Necessario l'intervento dei carabinieri e di tre ambulanze. L’incidente ha causato anche feriti tra cui una bambina, di cui non si conosce l'età, che è trasportata al Policlinico. Secondo quanto si apprende la piccola rimasta coinvolta nel sinistro versa in gravi condizioni: sarebbe in coma.