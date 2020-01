Acquaviva, il 2020 si festeggia con un salto indietro nel tempo di 338 anni, tra musica e pasticceria

Acquaviva delle Fonti (Ba) festeggia l'anno nuovo con un salto indietro nel tempo di 338 anni, con un concerto barocco e una degustazione di pasticceria d'epoca. L'appuntamento è per il 5 gennaio, alle 18.30, a Palazzo De Mari, in sala Colafemmina. Un salto indietro fino al 1682, quando la 19enne Laura Maria Doria del Carretto, sposa del figlio di Carlo I, principe di Acquaviva, viene accolta in paese con musica e sfarzo. Il 5 gennaio verranno proposte le composizioni di Giovanni Cesare Netti, di Putignano, con i versi di Domenico Antonio Mele, poeta di acquaviva e regista della serata. I versi saranno declamati dall'attore Ugo Maurino.

L'evento è sostenuto dalla Regione Puglia. Dopo i saluti del sindaco sarà presentato anche il libro Giovanni Cesare Netti, Cantate e serenate a una, due voci e basso continuo” (Napoli, 1676-1682). E per la gioia del palato sarà disponibile anche una degustazione di pasticceria d'epoca a cura dello chef acquavivese Eustachio Sapone. Le musiche saranno a cura della Sambuca Lyncea, ensemble di musica barocca di Napoli.

La serata è organizzata dal Comune di Acquaviva in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese, l’associazione Giovanni Colafemmina e l’Archeoclub Sante Zirioni di Acquaviva. Patrocinano l’Università degli studi di Bari e l’Università degli studi della Basilicata.