Botti di Capodanno illegali: sequestro da 10kg tra Modugno e Grumo Appula

I carabinieri di Modugno (Ba) hanno recuperato oltre 10 chili di botti illegali, denunciano due persone. Il primo è un 50enne del posto, che aveva due batterie di fuochi d'artificio (9,5 kg) nascosti in macchina. L'uomo aveva il permesso per la vendita dei fuochi, ma quelli non erano autorizzati. A Grumo Appula, sempre nel Barese, i militari hanno denunciato un pregiudicato 36enne per omessa denuncia di materiale esplodente e detenzione illegale di artifizi. Aveva in casa 22 fuochi d'artificio per un peso complessivo di 726 grammi di polvere pirica. In entrambi i casi è scattato il sequestro dei botti illegalmente detenuti.