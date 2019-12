Altamura, ladri restituiscono l'auto a 2 sorelle disabili

ALTAMURA - Sotto l’albero una felice sorpresa. Proprio nel giorno di Natale a casa Cannito è arrivata la tanto attesa telefonata: «Pronto, siamo i Carabinieri. La vostra auto è stata ritrovata».

Era nella zona di Bitetto la Fiat «Doblò» omologata per il trasporto di due donne disabili in carrozzina. È stata danneggiata ma, dopo le riparazioni, potrà presto essere riutilizzata per consentire alle due sorelle di tornare a una migliore qualità della vita.

«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini in giorni che sono stati molto difficili», dice il fratello Francesco Cannito. La famiglia aveva diffuso un appello per raccogliere possibili segnalazioni utili, fornendo il numero di targa. Un Sos rilanciato dalla «Gazzetta». E finalmente è arrivato il lieto fine.

Ma la settimana che ha preceduto il Natale è stata triste, venendo meno la possibilità di far uscire di casa le due donne. Il furto era avvenuto giovedì 19 dicembre, tra le ore 18 e le 19, durante la visita a dei parenti. Amara scoperta: l’automobile, fondamentale per i trasferimenti, si era dissolta.

L’auto è dotata di un seggiolino girevole sul lato passeggero accanto al conducente e di una pedana mobile a scivolo per la salita e la discesa con la carrozzina nella parte posteriore. Per questo si è sperato in un ravvedimento, seppur tardivo, dei ladri. E probabilmente c’è stato. O forse è stata la «pressione». Troppa attenzione su quell’automobile perché sottrarla alla famiglia era come togliere il respiro. Significava sopprimere la libertà di uscire di casa.

Tanta solidarietà prima, tanta gioia condivisa dopo il ritrovamento. L’auto è stata rinvenuta ed è già tornata in possesso dei proprietari. Dovranno fare mettere mano a un meccanico e poi tutto tornerà come prima.

Evitate così conseguenze pesanti. A parte le spese, mettere in circolazione un automezzo omologato, non per una bensì per due persone in carrozzina, è qualcosa di molto complesso. L’assicurazione, oltretutto, copre il veicolo e non le attrezzature. Tra l’altro, si tratta di un mezzo nuovo. Per questo, molto probabilmente, faceva gola ai malviventi. E questi, però, non potevano non rendersi conto che si tratta di un veicolo diverso da tutti gli altri. Alla fine lo hanno abbandonato. Quali siano state le motivazioni, le conoscono soltanto gli artefici del furto ma quel che conta è l’esito finale.

L’auto è di nuovo al posto giusto, lì dove serve e nel possesso di chi ha fatto tanti sacrifici per poterla attrezzare e utilizzare.

Morale della favola: a volte a Natale i desideri si avverano.