Bari, Babbo Natale tra i ragazzi disabili: oltre ai doni una «letterina» al sindaco

Al Palalaforgia, come da tradizione, cerimonia con Babbo Natale per portare i doni ai ragazzi con disabilità intellettiva che l'associazione sportiva HBARI2003 - su iniziativa del suo presidente, Gianni Romito - segue da oltre un decennio nelle attività motorie, agli atleti di basket in carrozzina. La piacevole interruzione e i giochi che a seguire si sono svolti hanno trasformato una seduta dall'allenamento in un momento di gioia e divertimento per i ragazzi disabili e per le loro famiglie presenti sugli spalti.

«Trattenere» Babbo Natale non è stato semplice, infatti a palleggiato, corso, tirato a canestro con i ragazzi, ad un tratto si è fermato al centro del campo ha aperto il sacco ed ha incominciato a distribuire doni a tutti. Le associazioni hanno consegnato una lettera a babbbo Natale: “Caro Babbo Natale, grazie per essere stato qui con noi anche quest'anno, approfitto della tua presenza per darti questa lettera dove troverai le nostre richieste. Cerca di farla leggere anche al nostro Sindaco, perché solo lui può aiutarci nel nostro costante lavoro che facciamo ogni giorno sul territorio. Digli che noi aspettiamo un suo grande e forte aiuto e, se proprio lui non può farlo, almeno ci aiuti a trovare qualcuno che possa darci un valido sostegno”.