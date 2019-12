Bari, 17enne senza patente: scontro al San Paolo, 4 feriti (1 grave) la notte di Natale

Quattro giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente stradale tra due auto avvenuto all'alba di Natale in via Candura, al quartiere San Paolo di Bari. Lo scontro è stato causato probabilmente anche dall'inesperienza di un 17enne, senza patente, che guidava uno dei due mezzi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, due vetture - una Polo e una Smart - si sono scontrate frontalmente riducendosi a un ammasso di lamiere.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e i vigili del fuoco: uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale (il conducente della Smart). I rilievi sono stati affidati alla Polizia che ha dovuto deviare la circolazione per consentire la operazioni di rimozione dei due mezzi coinvolti nell'incidente. La Polo, come detto, era guidata da un 17enne senza patente. Sono in corso accertamenti per stabilire come sia riuscito il minorenne a entrare in possesso dell'auto. Non è da escludere che una delle concause dell'incidente sia stata anche la velocità.

Slide show 6 photos

Intanto, la vigilia di Natale ha rivelato una inversione di tendenza della tradizionale movida prenatalizia. Rispetto alle aspettative e ai flussi degli anni precedenti, la zona a ridosso della città vecchi e di corso Vittorio Emanuele ha registrato decine di migliaia di presenza, ma la vera novità è stata rappresentata dalla zona Umbertina dove la Polizia locale è stata costretta a chiudere al traffico alcuni tratti di strada - tra cui via Cognetti e un tratto di corso Cavour a ridosso del Petruzzelli - per l'enorme marea umana soprattutto di giovani che ha affollato il quadrilatero di Madonnella.

L'attività di controllo della Polizia locale non è mancata tant'è che tre gestori di altrettanti locali pubblici - uno in piazza Mercantile e due nella zona Umbertina - sono stati multati perchè sorpresi a vendere bevande di vetro nonostante il divieto imposto dall'ordinanza sindacale.