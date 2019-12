Ciak a Bari, il lungomare San Girolamo è set di un film indiano

La foto è comparsa sul profilo Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro: «Il cinema internazionale arriva a San Girolamo. La casa di produzione cinematografica indiana Sithara Entertainments è in Italia per girare il film Bheeshma, e ha scelto proprio il nuovo lungomare di San Girolamo per alcune scene con gli attori Nitin Reddy & Rashmika Mandanna. Forse qui ancora non li conosce nessuno, ma magari a Hyderabad, in India, sono famosissimi...»

La fama della Puglia, quindi, è nuovamente arrivata dall'altra parte del mondo: il film è una commedia romantica, costruita per emozionare e divertire il pubblico. In Italia sono state già girate alcune scene sulla costiera amalfitana. La giovane attrice e modella Rashmika Mandanna è stata la protagonista del film Anjani Putra, uscito anche in Italia nel 2017, ed ha fatto parte del cast di numerosi lungometraggi.