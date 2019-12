Una stazione barese che aiuta tutto il mondo a captare gli sos: ecco come funziona

Eccola qui, nella piccola ma grande Bari una stazione satellitare utile per operazioni di ricerca e soccorso umano a livello mondiale. La sede è nella caserma «W. Fachin», all’interno della stazione navale della Guardia costiera. Qui ormai da anni si trova l’unica stazione satellitare italiana Cospas-Sarsat che ha la missione di ricevere e localizzare i trasmettitori che lanciano l’sos. Unica in Italia, come già detto, il presidio di sicurezza opera 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, con un proprio «lut», cioè un terminale utente locale, e il Centro controllo missioni (Mcc). Il servizio è gestito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il comando generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Vediamo come funziona. In sostanza, i segnali di pericolo lanciato dai trasmettitori aerei, navali e terrestri vengono raccolti dai satelliti e rilanciati alla stazione barese che dà l’allarme al sistema di salvataggio per l’immediata ricerca e soccorso con dati e indicazioni precise. Quindi, chiunque si ritrovi in difficoltà ma sia in possesso di un trasmettitore registrato in Capitaneria, viene rassicurato sul proprio ritrovamento e sull’immediato soccorso. Un rapido intervento delle squadre Sar, ricordiamo, aumenta la percentuale di sopravvivenza delle persone coinvolte. E la localizzazione di un incidente riduce sia i costi delle operazioni sia i rischi a cui sono esposte le squadre impiegate per le operazioni di ricerca e soccorso.

Oltre all’Italia, in questa rete di ricerca e soccorso umano, rientrano diversi stati mondiali coperti dalla stazione satellitare Cospas-Sarsat di Bari, tra i quali Albania, Bosnia, Croazia, San Marino, Fyrom (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), Montenegro, Malta, Slovenia, Serbia, Città del Vaticano, Israele, Etiopia, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan del Nord e Sudan del Sud.

Il sistema satellitare internazionale è stato ideato dagli stati del Canada, Francia, Usa e Russia nel 1982, quindi, prima della caduta del muro di Berlino. Insomma, l’unione mondiale delle più avanzate tecnologie a servizio della vita umana. Nel 1988 avviene l’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione internazionale Cospas-Sarsat mentre dal 2000 la vigilanza passa alla stazione navale della Guardia Costiera di Bari, il cui direttore è il Capitano di Fregata Angelo Maggio. Gerarchicamente, la stazione barese dipende dalla Direzione marittima barese, retta dal contrammiraglio Giuseppe Meli, e operativamente dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Fanno parte dell’equipaggio barese di pronto soccorso 30 militari tra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.