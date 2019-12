Attentato libreria Polignano, direttrice Santoro: «Andremo avanti»

«Andremo avanti con determinazione perché questi gesti di viltà vanno combattuti attraverso la formazione culturale»: così Rosella Santoro, direttrice artistica del festival “Il libro possibile”, commenta l’irruzione notturna di ignoti nel caffè letterario di piazza Caduti di via Fani, a poche ore di distanza dall’accaduto. Tante le attestazioni di solidarietà sulla pagina Facebook degli organizzatori della kermesse a cominciare dalla casa editrice Feltrinelli: «Massima solidarietà per chi promuove la cultura, i diritti e la libertà d’espressione come avete saputo fare in questi anni e siamo certi farete negli anni a venire».

Professoressa Santoro, cosa rappresenta questo episodio per la sfida culturale lanciata dal libro possibile 18 anni fa ?

«Siamo molto dispiaciuti per quello che è accaduto, per il significato di un gesto che, anche se di natura vandalica, è un brutto gesto perché non è finalizzato. Hanno portato via 15 euro, nonostante ci fossero oggetti di maggiore valore, il che ci appare come un puro sfregio nei confronti non solo del libro possibile ma di quello che rappresentiamo».

Qual è il significato di questo luogo?

«Il caffè è nato come un luogo della cultura della promozione della lettura e della diffusione dei libri. È un’attività che portiamo avanti con orgoglio ma con tanti sacrifici perché riteniamo che la cultura vada promossa con un’azione capillare ma continua sul territorio, non solo legata alle serate del festival che costituiscono il momento rappresentativo di un’azione che abbiamo dimostrato di svolgere sul territorio nell’arco di tutto l’anno coinvolgendo tutte le fasce di età».

Come intendete reagire rispetto a un atto così vile?

«Siamo ancora più determinati nell’andare avanti, convinti che questi gesti di viltà e di basso livello possano essere combattuti solo attraverso la formazione culturale che deve partire fin da piccoli. La cultura, quella vera, deve tradursi in comportamenti di rispetto, di civiltà, di tolleranza, di confronto, di dialogo e non certo con gesti violenti e fine a sé stessi».

È una sfida in cui non si può essere soli.

«Vorremmo avere l’appoggio delle istituzioni locali, della comunità. Ci auguriamo che siano concrete forme di collaborazione e che non si traducano anche questi soltanto in gesti eclatanti di cui non abbiamo bisogno. Crediamo che se obiettivo e finalità cui dobbiamo mirare non siano semplicemente la promozione turistica o culturale della nostra regione ma soprattutto la volontà di riportare alla riflessione, di operare per la formazione di ciascuno di noi».