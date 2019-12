Bari, studenti vandali durante occupazione: il liceo «Scacchi» sotto scacco

BARI - l metodo non sarà stato... scientifico, e nemmeno deciso a tavolino, ma di sicuro ha avuto effetti clamorosi. Al liceo «Scacchi di Bari» un'occupazione a favore dell'ambiente (prima ventilata, poi esclusa in un faccia a faccia col preside, quindi effettivamente attuata nella giornata di mercoledì) si è trasformata in una manifestazione di comportamenti malsani: bivacchi nelle aule e nei corridoi della scuola, cicche di sigarette dappertutto (alla faccia della raccolta differenziata; e del divieto di fumare...), suppellettili disseminate, estintori manomessi, scritte su sedie, banchi, cattedre e registri di classe, uno scheletro del laboratorio di scienze gettato in un angolo, palloni trafugati dalla palestra. Insomma, una... evidente dimostrazione di rispetto degli ambienti scolastici, ovviamente con tanto di fumi sprigionati da spinelli in libertà (si sa, in queste occasioni non mancano mai) fumati persino nella stanza della presidenza.



Il preside Il desolante habitat da trogloditi, più che da studenti di scuola secondaria superiore, è apparso ieri mattina, nel momento in è stato aperto l’istituto, agli occhi dei docenti e, soprattutto, del dirigente scolastico, scatenando un'ira peraltro condivisa. «Sia chiara una cosa: tutti i danni provocati - afferma il preside Giovanni Magistrale - saranno risarciti dai responsabili e, laddove non fosse possibile individuarli, dovrà essere utilizzato il fondo degli studenti. Stiamo già provvedendo a confrontare la grafia delle frasi scritte sui registri con quelle dei compiti in classe. Trovati gli artefici, scatteranno come minimo le sospensioni».



Collettivi A scagliarsi contro gli organizzatori (la giornata di mercoledì è stata frenetica anche in serata quando l’occupazione, in un primo momento confermata anche per i giorni successivi, è stata poi revocata col deterrente di una denuncia in Questura) è stato anche il collettivo «revolYOUtion», del quale fanno parte alcuni componenti vicini al movimento FridayForFuture, guarda caso dissociatisi dall’iniziativa già prima degli atti vandalici verificatisi. «Le nostre orecchie - si legge in una nota - hanno fischiato un bel po’ durante tutta la giornata di mercoledì, quando tre dei nostri rappresentanti di istituto hanno deciso di occupare la scuola assieme ad altri studenti… «per l’ambiente». Cari occupanti, permetteteci di iniziare dicendo che siete davvero incoerenti. Il parere delle persone a nome delle quali occupate, perché essendo rappresentanti appunto ci rappresentate, si ascolta prima e non dopo. Avete scelto la causa peggiore da strumentalizzare per saltarvi le ore di lezione, come quasi ogni anno, sempre prima delle vacanze di Natale. Davvero ragazzi, l’avete scelta proprio male, perché fortunatamente all’interno di questa scuola ci sono delle persone che sono pronte a protestare veramente per la causa ambientale».

Evidentemente, però, l’aria delle feste (pardon, la causa ambientale) deve essere così radicata che qualche decina di studenti ha pensato di organizzare ieri, dopo la... riuscitissima performance del giorno prima, un sit-in, per fortuna esterno alla scuola, con l’idea di recarsi dal sindaco, dalla Città metropolitana, dall’Aqp (e, pare, anche da... Greta Thunberg). Non risulta ci fosse lo striscione esposto la mattina precedente («Una mattina mi son svegliato, Scacchi occupato»). La maggior parte degli alunni del liceo scientifico ha infatti ripreso regolarmente le lezioni, rinunciando a interrompere un pubblico servizio. Forse, tra un’interrogazione e l’altra, qualcuno avrà ripensato alle spiegazioni date dal collettivo Agorà commentando l’occupazione: «Protestiamo per la questione ambientale e anche per i problemi della nostra scuola che le istituzioni non comprendono. Ad esempio, manca la raccolta differenziata. L'occupazione è pacifica. Vogliamo lasciare il segno». Obiettivo centrato.