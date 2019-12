Maxisequestro di botti illegali a Bari vecchia: una denuncia

I poliziotti del nucleo artificieri della Questura di Bari hanno setacciato la città vecchia e in un locale in uso a un pluripregiudicato del posto hanno trovato e sequestrato un'ingente quantità di fuochi d'artificio illegali, senza etichetta, non riconosciuti e non omologati. Gli agenti hanno trovato 124 artifizi pirotecnici, 3 batterie di “tubi” da 50 colpi, 620 petardi, 41 fontane, 5.500 petardi “mini cicciolo”, 25 petardi “Zeus”, 350 “candele romane”, 287 “pop pop”, 1440 bottigliette “popper”, e anche 22 stecche di sigarette di contrabbando. L'uomo è stato denunciato.