Bari, stretta sugli orari della movida, si chiude entro le 2.30

È giunta l’ora. Il sindaco Antonio Decaro firmerà un’ordinanza nei prossimi giorni, ma il dado è tratto: i locali dell’Umbertino nella notte chiuderanno alle ore 2,30 il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, mentre dal lunedì al giovedì le saracinesche si abbasseranno all’1,30 nel periodo invernale (1° ottobre-30 aprile) e alle 2 in quello estivo (1° maggio-30 settembre). È il risultato della mediazione del direttore generale Davide Pellegrino durante l’incontro tenutosi ieri a Palazzo di Città con i residenti e i ristoratori del quartiere (erano presenti anche gli assessori allo Sviluppo economico Carla Palone e all’Ambiente Pietro Petruzzelli).

Non è stato semplice arrivare a un compromesso, sebbene, come sottolineato in una nota del Comune «il clima sia stato di grande collaborazione». In realtà qualche esercente con esigenze specifiche (si pensi ai pub) ha provato ad allungare il periodo delle aperture, ma ha trovato la netta opposizione degli abitanti, rappresentati anche dal Comitato per il decoro e la salvaguardia della zona umbertina (rappresentato per l’occasione dal vicepresidente Orio Moscelli). La lotta, iniziata da tempo, ha portato anche un altro risultato: l’impegno da parte di tutti i gestori a ridurre al massimo le emissioni sonore all’interno dei locali, in modo da rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e alleviare il disturbo arrecato ai condomini circostanti. Inoltre, il Comune si è impegnato, attraverso la Polizia Municipale, a verificare l’effettivo rispetto dell’accordo sulle chiusure e sull’acustica e a potenziare il monitoraggio della raccolta dei rifiuti.

L’Umbertino è una delle aree della città preferite dalla movida. Soprattutto nel fine settimana, nel quartiere si riversano migliaia di persone con conseguenze moleste per i cittadini della zona, da mesi impegnati contro inquinamento acustico (leggi schiamazzi e clacson), intasamenti stradali (code, rallentamenti, parcheggi selvaggi, per non parlare dello smog) e anche contro sporcizia e degrado (cassonetti dell’immondizia debordanti, spazzatura lasciata per le vie). Le denunce e le richieste di incontro con l’Amministrazione avevano già prodotto i primi risultati con gli interventi da parte dell’Amiu per assicurare l’igiene, della Polizia municipale per il rispetto del Codice della strada e anche direttamente del Comune con il divieto di collocare i gazebo nei giardini. «L’intesa trovata - afferma Orio Moscelli - è l’unica in grado, se non di risolvere, sicuramente di mitigare l’impatto decongestionando l’area che comprende soprattutto largo Adua e largo Giordano Bruno.

La soluzione definitiva sta nell’istituzione della zona di tutela, prevista dall’art.64 comma 1-3 del D.lgs.59/2010, che, contrariamente a quanto operato già da molto tempo dalla quasi totalità dei Comuni italiani, nella nostra città ancora non è stata prevista. Consentirebbe di programmare gli insediamenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio promuovendo uno sviluppo programmato, ordinato e qualitativo - continua Moscelli -. Così anche la regolamentazione degli orari di chiusura degli esercizi troverebbe una soluzione strutturale. Intanto, vista la concentrazione in appena 3 o 4 isolati di oltre 45 esercizi di ristorazione, con previsione di ulteriori aperture a breve, era inevitabile almeno arrivare a un compromesso. Noi, come Comitato, avevamo proposto una chiusura alle 2 nel fine settimana, ma l’accordo tiene in considerazione le necessità complessive. Diamo atto al direttore generale di aver svolto un ottimo lavoro. Adesso, però, bisogna rispettare quanto deciso. Vorrei ricordare che l’Umbertino è oltretutto una zona di pregio storico, artistico e architettonico».