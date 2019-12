Corato, la fidanzata non vuole fare sesso, lui la violenta: arrestato 24enne

Ieri pomeriggio la polizia di Corato (Ba) ha portato in carcere un giovane di 24 anni di Bisceglie (Bt), responsabile di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti della fidanzata ventenne di Corato. La ragazza viveva costantemente in un clima di ansia e paura, per la propria incolumità e per quella dei genitori, dal momento che il fidanzato la considerava mero oggetto, di sua esclusiva proprietà. Quando lei rifiutava di soddisfare le sue pulsioni sessuali, la picchiava e la violentava. L'uomo si trova nel carcere di Trani.