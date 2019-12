Petruzzelli, Martha Argerich annulla per motivi personali, il 15 concerto con Ivo Pogorelich

Protagonista di due straordinari concerti della Fondazione Teatro Petruzzelli nelle scorse stagioni, la pianista Martha Argerich ha dovuto interrompere per problemi personali il tour con la Franz Liszt Chamber Orchestra. L’organizzazione della tournée ha tempestivamente contattato il leggendario pianista di origini croate Ivo Pogorelich, fra gli artisti più noti ed acclamati del mondo, tornato da pochissimo ad esibirsi in pubblico con due straordinari concerti a Parigi e all'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Confermato dunque l’appuntamento del 15 dicembre alle 19 con un concerto che vedrà protagonisti Pogorelich e la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Gabor Takacs-Nagy. In programma: Sinfonia in mi Bemolle maggiore KV 543 di Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento per Archi di Béla Bartók SZ 113 e Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e Orchestra Op. 21 di Fryderyk Chopin.

Chi desiderasse ricevere il rimborso del biglietto, può recarsi al botteghino del Teatro Petruzzelli entro e non oltre domenica 15 dicembre alle 18. Il botteghino del Teatro è aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e per questa particolare occasione osserverà apertura straordinaria, domenica 15 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00. Per il rimborso dei biglietti acquistati on line su vivaticket.it sarà necessario seguire le procedure di vivaticket.