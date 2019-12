Alan Friedman a Bari: «Questa non è l'Italia»

Come si può analizzare la deriva dell’Italia, tra storie segrete e verità shock? Scrivendo un saggio che si può leggere come un romanzo. È la ricetta di Alan Friedman, giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense che conosce e ama a tal punto il nostro Paese, da porsi diverse domande nel suo nuovo libro. Cercando di dare più di una risposta. Questa non è l’Italia (Ed. Newton Compton, pagg. 320, euro 12,90) è la sua ultima pubblicazione che sarà presentata oggi alla Libreria Laterza di Bari, alle 18: insieme all’autore interverranno il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il libro è una bussola per navigare nel caotico mare dell’attuale situazione politica ed economica. È la cronaca snella e documentatissima dei quattordici mesi del governo gialloverde, fino agli albori della sua caduta. Affrontando le spinose tematiche dell’euro, del debito pubblico e dei conti italiani; spiegando con numeri e cifre l’impatto sull’economia dell’instabilità politica nazionale. E dipingendo un quadro ricco di dettagli su personalità come Mario Draghi, Jean-Claude Trichet, Paolo Savona e Steve Bannon.

«Ho deciso di scrivere il libro nel giugno 2018 - spiega Friedman - quando il governo gialloverde era iniziato: sapevo che sarebbe stato come nessun altro nella storia italiana. Un governo formato dalla Lega di Salvini, tra populisti, militanti antieuro e sovranisti da un lato. Dall’altro, i neofiti confusionari dei pentastellati. Questa fusione mi sembrava decisamente preoccupante per l’economia, e purtroppo avevo ragione. Questo libro è il coccodrillo del governo gialloverde».

Quali i tratti peggiori mostrati dall’Italia durante quei 14 mesi?

«Sicuramente lo spreco di politiche come Quota 100 o il pasticcio del reddito di cittadinanza. Ma anche il clima di odio e di paura che abbiamo respirato. Elementi di un’Italia che non riconosco. Spero d’ora in poi in qualche risveglio della coscienza nazionale. Il movimento delle “sardine” potrebbe anche essere la prova che gli italiani sanno essere un popolo solidale, non così incattivito».

Secondo lei a che punto è il consenso di Salvini adesso?

«Abramo Lincoln disse: “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre”. Di certo l’Italia oggi è un Paese spaccato, come l’America. La metà del Paese oggi voterebbe Salvini e Meloni. L’altra metà del Paese non è filo-Putin, antieuropeista o cupo. Se si andasse oggi a votare, credo però che Salvini diventerebbe Presidente del Consiglio. È un paradosso, ma è così».

Come giudica il governo giallorosso in carica?

«Potrebbe restare al potere fino alla fine del suo mandato. Per tre motivi: esiste innanzitutto per bloccare Salvini e per evitare che possa influenzare la scelta del successore di Mattarella a fine 2021. E poi ci sono le nomine di primavera 2020: ce ne saranno circa 500, tra presidenti, amministratori delegati e cda di grandi aziende e autorità statali. Sappiamo quanto ci tengano i partiti governativi. Terzo elemento decisivo è l’economia: il governo giallorosso ha fatto bene a bloccare l’aumento dell’Iva; così come c’è la consapevolezza che si debba abbassare l’Irpef per i lavoratori meno abbienti. Ma sono molto perplesso dal tasso di discontinuità di questo governo, come dice anche Giuseppe Conte: prosegue la politica suicida di Quota 100 che spreca 8 miliardi di euro all’anno, o il reddito di cittadinanza che favorisce il lavoro nero. E poi è strano che Di Maio e i grillini in questo momento imitino Salvini. L’abbiamo visto nel caso delle politiche del MES - il fondo salva-Stati europeo - per il quale Di Maio ha letteralmente copiato le idee del leader leghista. Per fortuna Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, ha spiegato quanto la propaganda di Salvini contro il MES fosse ridicola».

Dobbiamo guardare con speranza al futuro?

«Bisogna avere gli occhi aperti. In questo periodo l’economia italiana vive un processo di stagnazione e crescita zero. Il governo giallorosso non è ancora giudicabile a pieno. Ma sono ottimista: l’Italia è un Paese ricco e di genio imprenditoriale. Potrebbe farcela se gli italiani imparassero a fare squadra. Lo scrivo nella dedica finale: questo libro è per tutti gli italiani che osservano con sgomento la rabbia e la miseria che ci circondano. E pensano: “Questa non è l’Italia. Noi non siamo così. Siamo migliori di così”».