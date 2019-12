Il barese Di Pinto nominato Cavaliere dello sport

Il barese Luciano Di Pinto, sottufficiale della Marina militare ha ottenuto il titolo di Cavaliere dello sport. Atleta pluripremiato già laureatosi Campione europeo in Germania e più volte Campione del mondo di cultura fisica a Sestriere (TO), in Messico e in Slovenia, Di Pinto ha conseguito diverse qualifiche dal 1992 quando si avvicinò, tra i vari sport, anche alla cultura fisica diventando Istruttore, personal trainer, allenatore e Maestro di Bodybuilding. «Aver ricevuto la pergamena di nomina con la fascia di Cavaliere e il medaglione dorato con il nastro tricolore è stato un momento molto emozionante – ha detto Di Pinto nel corso di una cerimonia svoltasi a Genova - è il massimo riconoscimento, forse, al quale potevo ambire. Quando ho cominciato a dedicarmi allo sport, non avrei mai pensato di poter arrivare così in alto».